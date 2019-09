Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Adolfo e le figlie di Solozabal vengono rapiti

Una nuova stagione della telenovela più amata “Il Segreto” è iniziata in Spagna. Ci sono nuovi protagonisti che presto conosceremo più dettagliatamente, grazie anche agli spoiler spagnoli che ci anticipano molti avvenimenti. Le puntate della soap opera “Il Segreto” le possiamo guardare su Canale 5, dal lunedì al venderdì, a partire dalle ore 15,30. I rivoluzionari in stazione decidono di trattenere soltanto i ricchi. Le figlie di Solozabal, vengono subito riconosciute come benestanti, e ammanettate. Quando Adolfo, figlio della Marchesa de El Viso, finge di essere un lavoratore, viene subito smascherato dai rivoluzionari e anche trattenuto. Chiedono in cambio il rilascio di altri prigionieri rivoluzionari.

Adolfo vuole calmare le figlie di Solozabal, ma riesce a complicare ulteriormente le cose. Le ragazze lo rimproverano di aver cercato di scappare mettendo in pericolo la propria vita. Nel frattempo, il capitano Huertas ferma la conversazione tra Pablo e Don Ignacio, per riferirgli la terribile notizia del rapimento. Loro sanno che il governo non contratterà con i rivoluzionari.

Carolina, la sorella minore, si sente in colpa per quello che è accaduto e Manuela non riesce a tranquillizzarla. Intanto, Encarnacion va a trovare in fabbrica suo marito Urrutia per parlargli del rapimento. Poi Urrutia e Ignacio cercano di risolvere il problema del rapimento da soli. Hipolito, adesso, a Puente Viejo, fa il tesoriere comunale, e invia il suo stipendio ai genitori della sua defunta moglie, Gracia, affinché continuino a prendersi cura del loro bambino.

A l’Avana hanno paura che possa succedere qualcosa di grave ad Adolfo, a causa del suo ritardo. E infatti, le brutte notizie non tardano ad arrivare, e Tom porta la notizia del rapimento alla stazione ferroviaria. Riferiscono alla Marchesa de El Viso, sua madre, che anche le figlie di Ignacio sono state rapite e forse lui sa più cose sull’argomento. La Marchesa tuttavia si rifiuta di chiedergli informazioni. Inigo Marqueda parla con la Marchesa del rapimento, e quando si avvicinano, lui cerca di accarezzarla.

Ignacio e Urrutia hanno intenzione di infiltrarsi nei rivoluzionari e negoziare con loro. Intanto, scopriamo che la moglie di Solozabal, e madre delle tre figlie, Donna Begona, si trova in un ospedale austriaco. Ignacio e Urrutia entrano in stazione e raggiungono uno dei capi rivoluzionari, Juan, vengono portati, poi, nel posto dove sono state trattenute le figlie. Qui riconosce anche Adolfo, che è stato rapito in quanto figlio della Marchesa. Si accerta, quidi, che le figlie stanno bene.