Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Adolfo aiuta i rivoluzionari a piazzare le bombe

Le anticipazioni spagnole della telenovela “Il Segreto” ci svelano nuovi e forti colpi di scena. Le puntate della soap opera “Il Segreto” sono trasmesse sulla rete Mediaset, Canale 5, da lunedì a venerdì dalle ore 16,10. Leggiamo cosa sta accadendo in Spagna, ai nostri amati protagonisti della telenovela, poiché nella penisola iberica le puntate sono in avanti come programmazione. Il capitano Huertas mette al corrente Don Filiberto e Mauricio, che è sindaco di Puente Viejo, che Don Ignacio si è infiltrato con Urrutia tra i rivoluzionari e rapitori, per negoziare con i capi affinché si evitino dei danni maggiori. Don Filiberto, invece, è contrario a questa decisione.

La Marchesa vuole distruggere i rivoluzionari, e Mauricio le spiega l’importanza della negoziazione per evitare un disastro. Nel frattempo, Don Filiberto va alla miniera, e qui il caposquadra gli ricorda della sua raccomandazione, dell’aiuto che gli ha chiesto, ma il prete non è disposto a facilitare nessuno che non frequenta la Chiesa. La Marchesa disprezza Antonita, che invece sopporta con facilità i suoi rimproveri.

Tomas parlando con Antonita le chiede come fa a sopportare la Marchesa, e lei gli spiega che stava male a causa dei maltrattamenti di suo padre. Poi la Marchesa l’ha accolta, deve molto alla signora, perché l’ha raccolta dalla strada e adesso ha cibo e un letto per dormire. Carolina, l’ultima delle figlie di Ignacio Solozabal, è sconvolta, da quando ha appreso la notizia del rapimento delle sue due sorelle maggiori, non si dà pace, e Pablo e Manuela cercano di consolarla.

Alicia chiede a sua madre se è vero che suo padre è stato sequestrato, e quando gli danno conferma, lei si sente piena di rabbia. Inoltre, Alicia è convinta che i suoi genitori siano sottomessi e schiavi di Ignacio Solozabal, e che rimproverano anche sua madre. Manuela, sorprende Encarnacion in cucina che piange, e sfogandosi la donna le confida che è rattristata dal rapimento e dalla ribellione di Alicia.

Infine, i rivoluzionari in stazione stanno piazzando esplosivi, ad un certo punto Adolfo suggerisce ai rivoluzionari un modo migliore per far esplodere le bombe. Tutti gli ostaggi guardano Adolfo come un traditore. Marcela chiude il bar e riceve il caldo abbraccio di Tomas che la aspetta come ogni sera. Tomas è preoccupato, in un possibile ritorno di Matias a Puente Viejo. Matias avrebbe dovuto chiamare Marcela, ma non si hanno notizie di lui in paese. Entrambi si chiedono cosa accadrà quando il marito rientrerà a Puente Viejo.