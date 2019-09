Gli spoiler spagnoli della telenovela “Il Segreto” ci rivelano che a Punte Viejo ritornano Emilia ed Alfonso, i quali, si uniranno a Francisca Montenegro per vendicarsi di Fernando e liberare i figli di Maria Castaneda. Le puntate della soap opera “Il Segreto” le possiamo vedere su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 15,30. Don Anselmo parla con Don Berengario e gli chiede che deve essere fedele e onesto con se stesso e con il suo cuore.

Terminato il funerale di Paco del Molino, Marina prima di salutarsi con Consuelo, scambiano alcune confidenze, e la donna riconosce che ama ancora Berengario come quando era giovane, Ma adesso che appartiene a Dio e alla chiesa, deve andarsene. Nel momento in cui sta per andare via, arriva Berengario, vestito da laico, e le chiede di restare, poiché, si è reso conto di amarla ancora e non vuole perderla di nuovo.

La coppia incontra Don Anselmo, gli dicono che loro sono innamorati, e gli rivelano la decisione di Don Berengario di lasciare la chiesa. Don Anselmo si complimenta per la scelta che non è stata per nulla facile, e spera anche che sarà il prete che li sposerà quando verrà il momento. Dopo il funerale di Paco del Molino, Prudencio si avvicina a Matias per fargli le condoglianze, ma non può fare a meno di notare il disprezzo negli occhi degli altri nei suoi confronti.

Prudencio è stanco e va da Lola, nega qualsiasi coinvolgimento con Fernando, anche se nessuno gli crede. Quindi Prudencio pensa che deve cambiare la sua strategia per proteggere se stesso, e soprattutto Lola, dai tranelli dell’usuraio. In seguito, Alfonso ed Emilia spiegano a Matias che è stato Raimundo ad avvisarli, e adesso si deve soltanto calmare perché saranno loro a far vendetta, lui è giovane e ha una famiglia da proteggere. Maria riceve la visita dei suoi genitori, e a differenza di Matias è straordinariamente calma anche se emozionata.

Forse si sente calma perché sa che è Fernando è interessato a lei, e quindi non farà nulla di male ai bambini. Raimundo affronta Garcia-Morales , e le chiede di aiutarlo a trovare i suoi nipoti e di smettere di proteggere Fernando Mesia. Il Sottosegretario si sente indignata, ma alla fine dichiara che si è resa conto di aver torto riguardo a Fernando.