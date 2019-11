Anticipazioni "Maurizio Costanzo Show": il grande progetto in cantiere di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è una delle ex corteggiatrici di “Uomini e Donne” più amate e apprezzate e oggi è una nota influencer. Indubbiamente deve il suo successo al programma dei sentimenti condotto da Maria De Filippi e alla sua storia con l’ex tronista Andrea Damante. Era difatti proprio Andrea che Giulia corteggiava.

Al momento di scegliere, il bel Damante scelse proprio la De Lellis e i due sono stati insieme per qualche anno, salvo poi porre la parola fine alla loro relazione, inizialmente senza motivazione apparente. Oggi la De Lellis è felicemente fidanzata con il campione di motociclismo Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez.

La motivazione che ha portato la De Lellis a chiudere con Damante è stata svelata dalla stessa influencer, in un libro da lei scritto e pubblicato dalla casa editrice Mondadori, dal titolo: “Le corna stanno bene su tutti. Ma io stavo meglio senza“. Come si intuisce già dal titolo alla base della rottura tra i due, vi sono stati tradimenti ripetuti da parte di Andrea ad indirizzo di Giulia.

Il libro ha venduto 100.000 copie e il 12 novembre, stando alle anticipazioni de “Ilvicolodellenews“, la giovane influencer è stata ospite al “Maurizio Costanzo Show“, per parlare del successo del suo libro e raccontare di un progetto grosso, che in futuro potrebbe concretizzarsi. La De Lellis si è detta molto contenta e soddisfatta del successo ottenuto dal suo libro e non esclude un sequel in futuro.

Ritiene che molte donne si siano rispecchiate in lei, donne di tutte le età. Ma il vero progetto bomba è in realtà un altro. Giulia, ha raccontato a Maurizio Costanzo, che le è stato addirittura proposto di fare un film, tratto dal suo libro e che in futuro la cosa potrebbe concretizzarsi. Insomma si tratta di un progetto che se dovesse andare in porto, sicuramente farebbe gola a molti.