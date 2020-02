Anticipazioni "Live – Non è la D’Urso": da Morgan a Barbara Alberti, tanti gli ospiti nella prossima puntata

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, Barbara D’Urso ha svelato alcune anticipazioni e ospiti della prossima diretta di “Live – Non è la D’Urso“, in onda il 16 di febbraio su Canale 5. In studio ritorna nuovamente Morgan, dove affronterà le cinque sfere della trasmissione. Tra i tanti argomenti l’artista dovrebbe rivelare nuovi dettagli dietro alla decisione di attaccare duramente il suo partner musicale Bugo durante la settantesima edizione del “Festival di Sanremo”.

Sarà presente anche Barbara Alberti, l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”. L’attrice, che ha deciso di ritirarsi dal reality show poiché non reggeva più alcune dinamiche del gioco, risponderà alle accuse di Francesca Cipriani. La showgirl infatti, in una intervista a “Pomeriggio Cinque”, definisce l’attrice come una persona di spessore ma anche una strega.

Gli altri ospiti di “Live – Non è la D’Urso”

Sempre parlando del “Grande Fratello Vip“, verrà dato spazio anche del presunto tradimento di Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, con Fiore Argento, la sorella maggiore dell’attrice Asia, presente in studio come ospite. Sicuramente entrambi diranno la loro alle ultime foto pubblicate dal settimanale “Nuovo”.

In queste settimane Nina Morić ha dichiarato più volte di essere stata picchiata dal suo ex fidanzato Luigi Mario Favoloso. Il campano pero smentisce categoricamente queste dichiarazioni, rivelando dalla D’Urso: “Io ho dovuto arginare delle situazioni per proteggere Nina, per far sì che non le succedesse nulla: per proteggere Nina da se stessa tante volte ho dovuto bloccarla, strattonarla, ma non ho mai tirato un calcio, un pugno o uno schiaffo”.

Ma finalmente nella prossima puntata del “Live – Non è la D’Urso” potremmo conoscere la verità su questa vicenda. Nina Morić, come svelato dalla conduttrice, ha accettato di sottoporsi alla macchina della verità. La showgirl croata ovviamente risponderà alle domande sulle presunte violenze fisiche ricevute da Luigi Mario Favoloso.