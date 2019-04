Anticipazioni “Il Segreto”: trame puntate dal 21 al 27 aprile 2019

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci la trama delle puntate che andranno in onda tra domenica 21 e sabato 27 aprile 2019. Fernando resta sorpreso nel vedere Gonzalo e Maria litigare furiosamente davanti a lui. In seguito, il figlio di Pepa incontra la moglie insieme a Raimundo e le dice che dovrà proseguire nel loro piano. Don Berengario e don Anselmo hanno paura che il ritorno a Puente Viejo di Elsa destabilizzi ancora di più il già traballante matrimonio fra Antolina e Isaac.

Fernando inizia a corteggiare Maria e si mostra sinceramente pentito per tutto il male che le ha procurato. La giovane però non cede. Esasperato dalle continue sfuriate di Antolina nei confronti di Elsa, Isaac si vede costretto a chiederle di smetterla. Poi, il Guerrero si reca dall’ex fidanzata pregandola di lasciare il paese, ma questa si rifiuta. Eustaquio Molero dice a Severo che non ha alcune intenzione di bloccare di fermare l’estrazione nelle sue miniere. Intanto i residenti di Las Lagunas continuano a morire a causa delle sostanze tossiche rilasciate nell’ambiente.

Fernando spinge Prudencio a chiedere a Julieta e Saul di abbandonare la villa. In cambio si impegna ad annullare al più presto il suo matrimonio con la Uriarte. Fernando vorrebbe uccidere Gonzalo per avere campo libero con la Castaneda, ma Prudencio gli propone una soluzione meno rischiosa. Intanto Carmelo vuole proporre ad Elsa di fare da aiuto-insegnante ad Adela.

Il Segreto: la fuga di Gonzalo e il malore di Adela

Gonzalo e Maria sono decisi a scoprire se Fernando sia come credono il colpevole della sparizione di Alfonso e Emilia. Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono intanto che Matias inizia a pensare che la sorella e Gonzalo gli nascondano qualcosa. Seguendo il suggerimento di Prudencio, Fernando offre a Gonzalo ben due milioni di pesetas per andare via da Puente Viejo e lasciare definitivamente Maria. Dopo 24 ore, Gonzalo si presenta dal Mesia, accettando clamorosamente le sue condizioni.

Nonostante alcuni dubbi, Adela acconsente che Elsa continui ad aiutarla con la scuola. Prima di abbandonare la tenuta, Saul e Julieta cercano Raimundo per un ultimo chiarimento, ma questo si rifiuta di dar loro spiegazioni. Un violento temporale costringe Elsa a trovare rifugio in una capanna abbandonata. Preoccupato che possa capitarle qualcosa, Isaac corre immediatamente a soccorrerla.

Anacleto pretende di mettere il suo nome sugli articoli realizzati da Irene, mentre Severo fraintende il tutto e si mostra geloso del bizzarro datore di lavoro della moglie. Gonzalo va via da Puente Viejo senza nemmeno salutare Maria, la quale mostra di non prendere affatto bene la “fuga” del marito. Intanto Adela ha uno svenimento e Carmelo insiste affinché si ricoveri.

Fernando comunica ad una disperata Maria che suo marito Gonzalo ha probabilmente lasciato il paese. Adela è ricoverata per accertamenti, così è Elsa si trova ad occuparsi da sola dei bambini della scuola. Prima di recarsi da Antolina, Marcela rivela a Consuelo il posto dove Matias e lei nascondono gli incassi. Dopo alcune ore, il denaro sparisce misteriosamente. Cosa sarà successo? Per saperlo, non ci testa che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.