Anticipazioni “Il Segreto”: trame puntate dal 20 al 26 maggio 2019

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci la trama delle puntate in onda tra lunedì 20 e domenica 26 maggio 2019. Antolina sta avvelenando Elsa, che inizia perciò a stare male. Intanto Isaac insiste, affinché Elsa si ricoveri in ospedale, mentre Antolina vede i due scambiarsi tenerezze. Marcela ha saputo che Consuelo ha incontrato Elsa, e pretende da lei spiegazioni.

Fernando scova all’interno della cassaforte dei documenti che dimostrano che Maria gli ha mentito sulla sorte dei suoi figli, ma decide di mantenere il riserbo. Intanto la Castaneda si accorge del suo cambio di atteggiamento e gli chiede spiegazioni.

Pilar informa Julieta che una famiglia di Las Lagunas ha deciso di non firmare la denuncia contro Eustaquio e si reca subito a parlare con loro. Isaac e Elsa cercano di giustificare il loro comportamento ad Antolina, che finge di crederci. Poco dopo, però, la giovane incinta rinfaccia ad Elsa di doversi occupare di lei come di una bambina, e la spinge ad uscire di casa nonostante la sua debolezza.

Fernando assicura a Maria che va tutto bene, ma lei ha capito che il Mesia gli nasconde qualcosa, quindi approfitta di un suo viaggio a Madrid per indagare. Paco e Onesimo decidono di trasferire la loro attività di pompe funebri, mentre Anacleto procura ad Irene una macchina da scrivere perché vuole che lei cambi l’articolo negativo che ha scritto sul centro benessere del cugino, con uno più positivo.

Nonostante la situazione di Las Lagunas si sia fatta più difficile, Julieta non intende arrendersi. Intanto Marcela pretende da Matias che gli spieghi cosa sta succedendo con Elsa. Raimundo scopre Maria intenta a frugare tra le cose di Fernando e la esorta a fare presto prima che venga qualcun’altro. Questa trova allora qualcosa di inquietante: delle frasi che contengono più volte le parole “traditore maledetto”. Ulloa e la nipote si convincono perciò che dietro al rapimento di Alfonso e Emilia si nasconde lo zampino di Fernando e che non c’è più tempo da perdere.

Quando Fernando torna, trova Raimundo, Maria e Mauricio ad attenderlo. Elsa sviene e Zabaleta la rimprovera perché è stata incosciente ad uscire nelle sue condizioni. Di fronte all’ennesimo pericolo corso, Isaac chiede ad Elsa di rinunciare al loro piano.

Anticipazioni Il Segreto: Maria vuole sedurre Fernando

Antolina si mette in contatto col marchese, mentre Matias decide finalmente di rivelare a Marcela il piano di Isaac e Elsa per smascherare Antolina. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che La Del Molino si arrabbia molto quando scopre che lei era la sola all’oscuro di tutto e che anche Consuelo sapeva. Intanto Julieta prova una mossa disperata per spingere la famiglia di Las Lagunas a collaborare.

Antolina vuole usare il marchese contro il marito, in modo che non possa più occuparsi di Elsa. Così quando lui è lontano, somministra un sonnifero alla Laguna per gestirla meglio durante il trasferimento. Prima di andare, Isaac ha chiesto però a Marcela e Matias di sorvegliarla.

Maria allontana Mauricio e Raimundo, quando questi cercano di mettere il Mesia con le spalle al muro per avere delle risposte sul rapimento. Fernando, però, se ne va senza dirle niente. Dopo Raimundo informa la nipote che Fernando ha lasciato la casona, accusandola di aver abbandonato il piano iniziale, perché crede di essersi innamorata di lui.

In seguito, Fernando ritorna e chiede a Maria dell’ulteriore tempo. Nonostante sembri che le stia preparando una trappola, quello che Fernando fa e solo procurarsi i certificati di morte di Esperaza e Beltran a Cuba. Intanto Marcela pedona Consuelo per averla tenuta fuori dal piano di Elsa e Isaac.

Consuelo giunge appena in tempo per salvare Elsa. Questa viene poi portata alla locanda dove può spiegare la situazione a Marcela. Intanto Zabaleta rivela che Antolina non aveva organizzato alcun trasferimento di Elsa, come invece aveva detto. Consuelo ipotizza allora con Zabaleta che Elsa sia stata avvelenata.

Fernando vuole assolutamente scoprire cosa è successo ai figli di Maria e Gonzalo. Intanto Maria è convinta di riuscire a gestire Fernando e chiede a Raimundo e Mauricio carta bianca con lui. Quello che non dice loro è che ha intenzione di sedurre il Mesia. Severo, Carmelo e il fidanzato Saul sono grati a Julieta per la buona riuscita delle trattative con gli abitanti di Las Lagunas. Intanto Dolores scopre che Gracia ha appena dato alla luce il suo primo nipote. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.