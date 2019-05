Anticipazioni “Il Segreto”: trame puntate dal 13 al 19 maggio 2019

Anticipazioni Il Segreto delle puntate in onda tra lunedì 13 e domenica 19 maggio 2019. Julieta dubita di convincere Pilar a testimoniare contro Eustaquio, mentre Elsa è costretta a fare da serva ad Antolina per poter restare a Puente Viejo. Grazie ad un suo intermediario, Fernando ottiene di posticipare il pagamento del riscatto di Emilia e Alfonso. Intanto Elsa è sempre più stanca a causa della mole di lavoro a cui Antolina la obbliga, soprattutto quando sono da sole.

Anacleto vuole che Irene scriva un articolo per pubblicizzare il centro benessere del cugino, mentre Julieta fa l’ennesimo tentativo per conquistarsi la fiducia degli abitanti di Las Lagunas. Saul chiede a Prudencio di fare in fretta con l’annullamento del matrimonio. Dato che non sta riuscendo a farla ammalare con i carichi di lavoro alla quale la sottopone, Antolina versa del detersivo nel latte che dà da bere ad Elsa. Intanto finge di trattare la Laguna con gentilezza davanti ad Isaac. Adela si accorge che Elsa sta poco bene e avverte Consuelo.

Poco dopo Elsa si sente male e Marcela minaccia di chiamare la Guardia Civile se non le dice cosa le sta succedendo. Marcela e Matias sconsigliano Paco di mettersi in affari con Onesimo. Intanto Julieta ottiene di farsi ascoltare da Pilar. Che il muro di omertà degli abitanti di Las Lagunas stia per essere rotto?

Marcela crede che Matias le nasconda qualcosa su Elsa ed intende scoprire cosa. Raimundo si ammala e Mauricio si offre di sostituirlo nel prendersi cura delle catacombe della Villa. Fernando comunica a Maria di essere riuscito a vedere i suoi genitori: i due sono nelle mani dei rapitori, ma sono sani e salvi. Dopo aver chiesto perdono, Elsa promette di non immischiarsi più negli affari della sua amica Marcela.

La Laguna incontra di nascosto Consuelo per farle delle domande. Intanto l’anziana donna si contraddice con Marcela, proprio come aveva fatto Matias. Elsa trova una chiave nel portagioielli di Antolina: che sia quello che stava cercando per smascherarla? Mentre si interroga, ecco che sopraggiungono Dolores e Antolina. Fernando mostra a Maria una foto di Emilia e Alfonso per dimostrarle che sono vivi. Il Mesia dice che gli è stata inviata da un suo uomo e di essere sulla pista giusta. In seguito, Maria informa della bella notizia Matias.

Anticipazioni Il Segreto: Maria ha mentito a Fernando

Alla fine, Onesimo convince Paco ad aprire insieme un’agenzia di pompe funebri. Quando Severo sembra sul punto di perdere le speranze per risolvere il problema di Las Lagunas, ecco che appare Julieta in compagnia di Pilar. Elsa riesce a chiedere il portagioie prima di venire scoperta da Dolores. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano però che la bottegaia si accorge dal volto stanco e dagli indumenti stropicciati della Laguna che qualcosa non va.

Julieta ha convinto Pilar e gli altri residenti di Las Lagunas a testimoniare contro i Molero, e Severo e il suo amico Carmelo non possono che essere felici della novità. Intanto Dolores comunica che qualcuno è morto e che quindi possono iniziare con la loro nuova attività di pompe funebri. Quando però vanno dal loro primo cliente, don Anselmo invita tutti a confessarsi.

Dopo essere stata in visita all’attività del cugino di Anacleto, Irene ne torna inorridita: se scriverà qualcosa di certo non sarà favorevole. Intanto Fernando scopre che la cassaforte presenta un fondo nascosto. Che ci sia qualcosa all’interno? Stremata dal lavoro e dal veleno, Elsa sviene dopo un’accesa discussione con Antolina.

Sopraggiunge poi Isaac che si precipita a cercare un medico per Elsa. Il Guerrero teme di essersi spinto troppo oltre e vorrebbe raccontare la verità alla moglie. Cosa deciderà di fare? Onesimo è riuscito a perdere il suo primo cliente a causa delle sue idee strampalate, mentre Anacleto è sempre più insofferente nei confronti dell’indisciplina di Irene.

Prudencio fa sapere di essere vicino ad ottenere l’annullamento del matrimonio, scatenando la gioia di Saul e Julieta. Dopo Fernando mostra la cassaforte a Prudencio, chiedendogli discrezione. Quando i due riescono ad aprirla, trovano all’interno le prove che Maria sta mentendo. Quale sarà il suo contenuto? Per saperlo non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni settimanali de Il Segreto.