Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Severo semina morte e distruzione al matrimonio di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto che ci giungono dalla Spagna ci rivelano che il cuore di Fernando Mesia verrà conquistato da una ragazza molto bella di nome Maria Elena, la quale verrà accolta con favore da Francisca. Il clima alla Villa si è fatto decisamente più sereno e il fatto che Fernando – divenuto nel frattempo suo uomo di fiducia – abbia smesso di correre appresso a Maria, non può che tranquillizzare la Montenegro.

A dimostrazione di quanto la situazione sia cambiata, vi diciamo che la Signora offrirà addirittura al Mesia la sua dimora come luogo nel quale celebrare le sue nozze con Maria Elena. Peccato, però, che quello che doveva essere un giorno gioioso si trasformerà in una tragedia!

Il Segreto: le nozze di Fernando finiscono in tragedia

Villa Montenegro è tutta addobbata a festa per il matrimonio di Fernando e Maria Elena. Gli sposi pronunciano emozionati il fatidico sì davanti a una folla di parenti e amici, ignari che un antico nemico di Francisca sta per colpire, parliamo di Severo Santacruz. Egli, dopo aver atteso per anni il momento giusto per vendicarsi, sfrutterà quest’occasione per sferrare un colpo mortale alla Signora: piazzerà una potente bomba, che scoppierà proprio nel momento delle nozze.

Oltre ai danni materiali, la deflagrazione provocherà diversi feriti e morti. A rimetterci la vita sarà pure la povera moglie del Mesia, mentre Matias e Maria finiranno in un letto di ospedale a lottare per la propria vita. Ancora non sappiamo, se i nostri due amati protagonisti si riprenderanno, oppure anche a loro toccherà morire cruentemente come altri personaggi della soap.

Fatto sta che le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che Severo si pentirà sinceramente di quello che ha fatto: egli non avrebbe voluto che un innocente ci andasse di mezzo. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.