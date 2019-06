Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Severo scopre che Francisca è ancora viva

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a far luce su uno dei misteri più importanti della soap: quello della morte di Francisca Montenegro. Ebbene stando alle ultime notizie che ci giungono dalla Spagna, scopriamo non solo che la donna è viva, ma anche che farà ritorno a Puente Viejo, facendosi beffa dei suoi nemici. Ma adesso scopriamo come avverrà tutto ciò.

Tutti in paese sono convinti che Francisca sia morta, in realtà la donna ha solo inscenato il suo decesso e dopo essere guarita dai maltrattamenti di Fulgencio è tornata per vendicarsi di tutti i suoi nemici. Il primo a vedersela con lei è Fernando, che all’inizio crederà di vedere un fantasma. Il Mesia si trova davanti Francisca, pronta a sparargli con la pistola che ha in mano. Sarà solo l’intervento di Raimundo a salvargli la vita.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca torna a sfidare Severo e Carmelo

Francisca si recherà in paese infischiandone altamente di aver simulato la propria morte. Quando la gente la vede resta sconvolta, pensando di avere a che fare con un fantasma. Intanto la donna sembra divertirsi nel vedere la gente terrorizzata al suo passaggio.

Non soddisfatta di ciò, Francisca si dirigerà in comune dove si imbatterà nel suo acerrimo nemico Severo Santacruz e nel suo fidato amico Carmelo Leal. I due quasi non crederanno ai loro occhi, ma dovranno cambiare presto opinione quando la donna tornerà a minacciarli e giurerà loro odio eterno. Insomma, Francisca è tornata e non intende rinunciare al suo controllo su Puente Viejo.

Ma la puntata più divertente sarà quando Francisca incontrerà Dolores! Quest’ultima, infatti, è stata fuori per diverso tempo e ancora non sa che la matrona è viva: quando la madre di Hipolito si troverà Francisca davanti, finirà per svenire ai suoi piedi. La Montenegro stessa non potrà che mettersi a ridere davanti alla reazione della donna. Quale sarà la prossima mossa di Francisca? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.