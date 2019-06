Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Severo accusa Francisca della morte di Adela

Le anticipazioni de Il Segreto ci confermano purtroppo la morte di Adela. Stando agli episodi già andati in onda in Spagna, la moglie di Carmelo perirà a causa di un tragico incidente stradale, nel quale resterà coinvolta anche Irene e dietro al quale ci sarà molto probabilmente la mano di Francisca.

Pare che la dark lady di Puente Viejo abbia agito per vendicare il ferimento della sua figlioccia Maria. Infatti, Severo ha fatto esplodere una bomba alla villa durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena. Mentre la moglie di Fernando muore subito dopo aver pronunciato il si, la figlia di Alfonso ed Emilia resta ferita gravemente: il medico informa Francisca che la sua protetta non potrà più camminare. Per fortuna, scopriremo in seguito che esiste una cura che potrebbe farla guarire, ma per il momento Fernando e la Montenegro desiderano solo vendicarsi di Severo.

Anticipazioni Il Segreto: è stato Fernando a sabotare l’auto di Irene e Adela

Stranamente Francisca si mostra d’accordo con l’idea di Irene e Adela, che vogliono recarsi fuori paese per acquistare una sedia a rotelle per Maria. Parenti e amici delle due sospettano però che dietro all’atteggiamento benevolo della Montenegro si nasconda qualche tranello. In effetti, Francisca chiede a Mauricio di manomettere l’auto sulla quale viaggeranno Adela e la moglie di Severo. Mauricio, però, si rifiuta di eseguire l’ordine, perché ha scoperto che sulla vettura ci sarà anche il piccolo Carmelito, il figlio dei Santacruz. Allora la matrona organizza nella sua tenuta una festa per bambini, in modo che Carmelito non sia a bordo nel momento “dell’incidente”.

Nonostante Francisca abbia trovato una soluzione per il suo capomastro, non sarà lui a sabotare l’auto. Nel frattempo, Carmelo e Severo sono informati da Meliton di un gravissimo incidente accorso alle loro mogli. Mentre fortunatamente per Severo, Irene sopravvive riportando solo alcune ferite, il Leal si trova dinanzi al corpo senza vita di Adela. Un grave lutto si abbatte quindi su Carmelo e suoi amici. Intanto durante la veglia in onore della maestra si presentano a dare le condoglianze anche Raimundo, Mauricio e Fernando.

Severo però li accusa di aver provocato la morte di Adela insieme a Francisca. A quel punto, Ulloa prende le difese della moglie sicuro che non sia stato il Godoy a manomettere l’auto. Intanto in alcune immagini si vede il Mesia intento a sabotare la vettura. Per sapere, come andrà a finire non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.