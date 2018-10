Anticipazioni "Il Segreto", puntate spagnole: Saul confessa l’omicidio di Ignacio per salvare Julieta

Nelle puntate della soap spagnola “Il Segreto” che andranno in onda a breve, secondo le anticipazioni, Saul compierà un gesto d’amore nei confronti di Julieta. Prudencio, fratello di Saul, avrà la possibilità di incastrare per la seconda volta il rivale in amore. Prudencio non riesce ad accettare la scelta di Julieta di seguire il suo cuore e portare avanti la relazione con il fratello. Sarà questo il motivo che lo spingerà a compiere un gesto inaspettato.

Saul e Julieta stanno lottando per il loro amore ormai da tempo e non riescono a vivere una vita tranquilla, lontano dalle grinfie di donna Francisca e Prudencio. Sarà proprio quest’ultimo a mettere in discussione la loro storia d’amore con il ritrovamento del corpo di Ignacio. Il suo corpo non si trova e Prudencio ordina alle guardie di continuare con le ricerche con un solo scopo: incastrare Saul.

Le ricerche porteranno dei risultati positivi e Prudencio non esiterà a gettare nel fosso dove è stato rinvenuto il corpo di Ignacio un fazzoletto appartenente a Julieta. Il suo ritrovamento getterà nello sconforto Saul, il quale deciderà di prendersi tutta la colpa per l’omicido.

Il giovane si recherà dalla polizia per dichiararsi come unico colpevole della morte di Ignacio, salvando Julieta dal rischio di essere accusata insieme a lui. Un grande gesto d’amore che non verrà apprezzato da Prudencio e potrebbe solo portare al peggioramento della sua gelosia.

Ignacio, padre naturale di Julieta, è stato ucciso da Saul e la sua amata per legittima difesa. L’uomo voleva farle del male e fortunatamente sono riusciti a salvarsi dalle sue grinfie. Per Saul sembra essere arrivata la fine in quanto rischia la condanna a morte sopratutto per i suoi precedenti penali. Il giovane è stato accusato di aver ucciso un altro uomo nelle puntate precedenti e questo potrebbe mettere fine definitivamente alla sua libertà.