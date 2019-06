Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Roberto smaschera Fernando e Francisca davanti a Maria

Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna ci dicono che l’amore nascente tra Maria e il suo amico Roberto Sanchez non incontrerà il favore di Fernando e Francisca, che si impegneranno chi per una ragione, chi per un‘altra, a voler separare i due. In particolare, la Montenegro escogiterà un piano insieme al suo nuovo alleato Fernando: Francisca offrirà a Roberto ben 100 mila peseta in cambio del suo impegno a lasciare per sempre la sua casa e la sua figlioccia.

Pur non rispondendo di no, lo straniero chiederà del tempo per pensarci e Francisca interpreterà ciò come la sua intenzione ad alzare la posta. In seguito, Sanchez si comporterà in maniera molto strana e si farà accompagnare da Maria in paese al fine di sbrigare degli affari. Vedremo col passare delle puntate che questi “affari” si riveleranno cruciali per il proseguo della storia.

Anticipazioni Il Segreto: Roberto è in realtà un uomo ricco

Durante un colloquio in cui Francisca e Fernando tentano per l’ennesima volta di convincerlo a rinunciare a Maria e ai bambini, Roberto sorprenderà i suoi interlocutori con un vero e proprio asso nella manica: la Montenegro riceverà una chiamata che la informerà che Sanchez è diventato proprietario della banca dove lei tiene tutti i suoi risparmi. La donna resterà senza parole nello scoprire che il suo nemico è in realtà un uomo molto ricco.

Come se non bastasse, la matrona dovrà affrontare un altro problema: nella stanza apparirà Maria, che dopo aver ascoltato la conversazione e visto l’assegno con cui la sua madrina e Fernando cercavano di corrompere Roberto, dirà loro di essere estremamente disgustata da loro comportamento e che purtroppo lei e Fernando non sono cambiati come pensava.

Inoltre, la giovane dirà a Francisca che Roberto ha fatto bene a comprare la banca e di aver sempre saputo che lui, disprezzato dalla donna per il colore della sua pelle, era uno degli imprenditori più ricchi di Cuba. Maria inizierà così ad allontanarsi da Francisca e Fernando, mentre nei due complici crescerà l’astio nei confronti di Roberto, colpevole a loro dire di aver messo Maria contro di loro. Cosa succederà adesso? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.