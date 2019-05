Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Roberto sarà il nuovo rivale in amore di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna ci rivelano che molto presto Fernando dovrà vedersela con un nuovo rivale in amore, anche lui interessato a conquistare il cuore di Maria Castaneda, dopo che quest’ultima e Gonzalo avranno deciso di dividere, forse per sempre, le loro strade.

Nelle puntate italiane della soap abbiamo visto che Gonzalo è andato via da Puente Viejo, dopo aver stretto un patto con il Mesia: soldi in cambio della sua rinuncia a Maria. Tuttavia, pare che il giovane non abbia solamente assecondato il piano di Raimundo, ma che la distanza tra lui e la moglie sia reale.

Anticipazioni Il Segreto: Roberto contro Fernando

La situazione si farà più chiara nel momento in cui il figlio di Pepa ritornerà in paese per accertarsi delle condizioni di Beltran ed Esperanza, ai quali era capitato un incidente. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che sarà allora che i due capiranno che i loro sentimenti non sono più quelli di una volta e si diranno addio, forse definitivamente. Per la bella Castaneda sarà perciò il tempo di voltare pagina.

Nel frattempo, Fernando dimostrerà a Maria che il suo cambiamento è reale, rischiano la vita per salvare quella dei suoi due figli. La sua speranza sarà quella di riuscire finalmente a conquistare il cuore della sua ex moglie e per riuscirci si adopererà in tante romanticherie, come ad esempio quella di allestire un cinema all’interno dalla Villa. Purtroppo, la risposta che seguirà alla sua dichiarazione d’amore, dopo la proiezione della romantica pellicola da lui scelta, non sarà quella sperata: Maria rifiuterà Fernando ancora un’altra volta.

A complicare ancora di più la situazione per il Mesia, sarà l’arrivo alla Villa di un carissimo amico cubano della Castaneda: Roberto, al quale lei riserverà un’accoglienza molto calorosa. La giovane infatti gli si stringerà al collo, seguita dai suoi figli, felice di aver ritrovato l’amico. Anticipiamo ai fan che questo accetterà l’invito di Maria a stabilirsi alla casona e inizierà con un gelosissimo Fernando una lotta senza quartiere per il cuore della bella Castaneda. Solo uno dei due avrà successo: sarà Roberto o Fernando? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.