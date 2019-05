Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Prudencio in fin di vita per salvare Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna ci rivelano che Julieta viene rapita poche ore prima delle sue nozze con Saul. Infatti, i due innamorati stanno per coronare finalmente il loro sogno d’amore, quando accade qualcosa di inaspettato. Saul si accorge dell’assenza della sua promessa sposa e immediatamente i suoi sospetti ricadano su Mauricio e il fratello Prudencio.

Come scopriamo, i sospetti dell’Ortega si rivelano fondati, perché sono stati proprio loro ad obbliare la giovane a seguirli. I loro fine è però tutt’altro che negativo: Prudencio e Mauricio hanno scoperto che i Molero stanno pianificando l’assassinio di Julieta, ed è per questo che hanno deciso di nasconderla in un rudere poco lontano da Puente Viejo. Anche Saul crede alla buona fede del capomastro e del fratello e li segue fino al nascondiglio.

Anticipazioni Il Segreto: Saul è deciso salvare la vita al fratello

Finalmente Saul ritrova Julieta, ma fa appena in tempo a riabbracciarla che la casetta viene circondata dagli uomini dei Molero, sono presenti anche Eustaquio Molero e suo figlio Lamberto. Saul e Julieta capiscono di rischiare veramente molto, quando tutti iniziano a sparare contro di loro con i fucili. Per fortuna, Carmelo giunge in loro soccorso in compagnia della Guardia Civile.

La cosa però non finisce qui: Julieta si trova un’altra volta in pericolo, ma a salvarla è sta volta Prudencio. Infatti, il giovane fa da scudo col proprio corpo, per evitare che l’ex moglie sia colpita da una pallottola esplosa da Lamberto. Julieta rimane illesa, ma il fratello di Saul viene ferito gravemente e viene immediatamente soccorso dal dottor Alvaro.

Prudencio potrebbe non farcela e Mauricio consiglia a Saul di recarsi immediatamente dal fratello, anche se sarà costretto a vedersela con Francisca. Infatti, Prudencio è stato portato alla Villa e la Montenegro non pare assolutamente disposta a perdonare il suo ex protetto. Ciò nonostante, Saul si reca al capezzale del fratello e capisce che solo lui può salvarlo tramite una trasfusione. Riuscirà Saul a salvare la vita a Prudencio? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.