Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Mauricio rivela a Raimundo che Fe è viva

Finalmente le anticipazioni de Il Segreto fanno luce sul mistero legato alla morte di Fe. Infatti, vi abbiamo già parlato dell’incontro tra Faustino e la Perez per la restituzione del denaro, appartenuto al defunto capo dell’uomo e che era frutto di attività illecita. Dopo aver messo in tasca i soldi, Faustino estrarrà una pistola e sparerà un colpo in pieno petto a Fe.

La donna verrà subito soccorsa da Mauricio, che rinuncerà ad inseguire Faustino per portate la sua amata dal dottore Alvaro Fernandez. Poco dopo il capomastro annuncerà agli amici la morte di Fe. Pare, però, che quanto detto dal Godoy non sia vero!

Anticipazioni Il Segreto: il finto funerale di Fe, anche Alvarez sapeva

Stando alle ultime notizie che ci giungono dalle puntate spagnole de Il Segreto, Fe non passerà a miglior vita come invece riferito da Mauricio. Nel corso di un dialogo, vedremo infatti il braccio destro di Francisca Montenegro svelare a Raimundo che in realtà la donna è viva. Inoltre, l’uomo chiederà ad Ulloa il suo aiuto per nasconderla e preparare la sua successiva fuga.

In un altro dialogo, Mauricio e Raimundo spiegheranno alla Perez che qualora Faustino dovesse scoprire che lei è ancora viva, non esiterebbe a ritornare per concludere quello che ha lasciato in “sospeso”. Quindi convincono la rossa della necessità di dire addio a Puente Viejo. In seguito, Mauricio si preoccupa di organizzare un finto funerale di Fe, ma per non far soffrire invano gli amici racconta loro che si tratta in realtà di una messinscena. Solo, Francisca, Fernando e Dolores vengono lasciati all’oscuro di tutto.

Intanto anche Alvaro si rivela essere un complice di Mauricio: il medico dirà infatti ad Elsa di aver redatto un falso certificato di morte per Fe, su richiesta del Godoy. Basterà tutto questo per mettere al sicuro Fe dalla vendetta di Faustino? E soprattutto, la rivedremo a Puente Viejo? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.