Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Mauricio e Prudencio hanno rapito Julieta

Le puntate della soap opera “Il Segreto” sono trasmesse su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16,25, mentre in prima serata è trasmessa su Rete 4 la maxi puntata il martedì alle ore 21,25. Leggiamo cosa ci svelano gli spoiler spagnoli di puntate ancora inedite su Mediaset. Fernando teme che il ritorno di Gonzalo a Puente Viejo gli creerà problemi, e non sa neppure quali siano le ragioni per cui deve tornare in città. Gonzalo è ritornato a Puente Viejo per vedere i suoi figli, e alla Casona incontra per la prima volta Francisca dopo tanto tempo. Gonzalo poi va nella stanza di Fernando Mesia per fare qualcosa.

Nel frattempo, Elsa avverte il dottor Alvaro che non deve andargli contro tutto quello che fa in ospedale. Antolina convince Isaac ad andare in città per distrarsi un po’. Quando tornano dal viaggio, la prima cosa che fa Antolina è criticare Elsa davanti a Matias. Carmelo parla con Fe e Matias di come Elsa gestiva in modo esemplare gli ammalati gravi in ospedale fino all’arrivo del dottor Alvaro. Maria chiede ad Adela di accettare i suoi figli come studenti nella sua scuola.

Dopo che Julieta non si è presentata alla cerimonia nuziale, Saul inizia a pensare che Julieta sia stata sequestrata. Prudencio confida a Mauricio le sue preoccupazioni riguardo alle accuse mosse da suo fratello Saul. Mauricio e Prudencio sono i responsabili del rapimento di Julieta. Matias sente la responsabilità che nessuno deve parlar male di Elsa, così Antolina decide di rientrare a casa. In Villa Gonzalo ringrazia di cuore Fernando, poiché è stato in grado di salvare i suoi figli. Gonzalo deve partire da Puente Viejo, inizia così a salutare Don Anselmo, poi Francisca Montenegro, la quale non vuole corrispondere i saluti. Adesso che sta per partire Gonzalo e Maria riescono a chiarire la loro situazione.

In ospedale tutte le persone stanno guarendo dal vaiolo, tranne la piccola Camila. Elsa avverte Alvaro, e intanto segue il suo istinto e inizia a bagnarla. Il giovane medico sembra vedere Elsa in un altro modo: comincia a sentirsi attratto dalla giovane donna. Saul segue suo fratello Prudencio, quando gli è vicino, cade a terra, e Saul inizia a temere per la sua vita.

Saul comprende che stanno architettando un piano per far credere che lui sia il rapitore di Julieta. La giovane donna è ancora trattenuta contro la sua volontà ma è determinata a fuggire. Infine Antolina organizza una serata romantica con Isaac. Tutto fa parte della strategia di Antolina per raggiungere l’intimità con suo marito. Nel frattempo, nella Casona, tutti sono d’accordo sul fatto che Fernando resterà, ma lui ha un’altra opinione a riguardo.