Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Matias potrebbe morire!

Le anticipazioni de Il Segreto che ci giungono dalla Spagna sul conto di Matias Castaneda sono davvero preoccupanti. Gli spoiler ci informano che il figlio di Alfonso e Emilia ha contratto una brutta infezione e che per questo potrebbe perdere un occhio.

Solo un’operazione molto rischiosa potrebbe salvarglielo, ma ciò metterebbe in pericolo la sua vita. Zabaleta si rifiuta perciò di operarlo. Matias che vorrebbe tornare a vedere come prima è pronto invece a correre il rischio. La situazione è poi complicata da una febbre a 40 che rende il tutto maledettamente più difficile.

Anticipazioni Il Segreto: la sfortuna di accanisce contro i fratelli Castaneda

Terrorizzata al pensiero di perdere l’uomo che ama, Marcela scongiura Matias di non sottoporsi all’intervento. Nemmeno l’intervento della moglie, scoraggia però il Castaneda. Questo intanto prega l’amico Isaac di prendersi cura di Marcela e della sua piccola Camelia, qualora lui non dovesse farcela. Il Guerrero risponde che tutto andrà per il meglio e che lui ritornerà più forte di prima, ma in ogni caso egli non abbandonerà la sua famiglia. Riuscirà Matias a superare l’intervento?

Anche la sorella di Matias, Maria Castaneda è vittima della malasorte. La giovane ha contratto infatti la varicella e a causa di questo è immobilizzata a letto. All’inizio pensava fosse solo la stanchezza, ma ha scoperto che non riesce più a reggersi in piedi. Intanto il medico informa Raimundo e Francisca che molto probabilmente la giovane non camminerà più: i due sono disparati.

Maria non ha però alcuna intenzione di passare la sua vita come una paralitica e lotta come un leone per superare la sua infermità. Ce la faranno Maria e suo fratello Matias con il loro coraggio a battere il loro triste destino? Per saperlo, non c rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.