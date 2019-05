Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Matias e Marcela lasciano Puente Viejo!

Le anticipazioni de Il Segreto dalla Spagna ci annunciano che Marcela e Matias si apprestano a prendere una decisione molto difficile che a che vedere con la loro permanenza a Puente Viejo. Da quando hanno messo piede in paese, la loro vita è stata infatti costellata di difficoltà, tra le quali il rapimento dei genitori del ragazzo, Alfonso ed Emilia. Per fortuna, la vicenda avrà un lieto fine grazie all’intervento di Fernando Mesia, che arriverà persino a mettere a repentaglio la propria vita per riportate a casa i due.

In realtà è stato proprio il Mesia a ordinare il rapimento della famiglia Castaneda. Egli però verrà sopraffatto dai sensi di colpa e finirà per chiedere perdono a Maria per ciò che aveva combinato. La Castaneda si dirà disposta a concedergli il suo perdono, solo nel caso riuscisse a liberare Emilia e Alfonso. Stando alle ultime anticipazioni de Il Segreto il Mesia riuscirà nell’impresa, anche se dovrà scontrarsi furiosamente con i suoi ex complici.

Anticipazioni Il Segreto: Maria consiglia a Matias di restare a Puente Viejo

Oltre a Maria, anche Matias e Marcela potranno finalmente riabbracciare Alfonso ed Emilia. In particolare, Matias dirà ai genitori di voler passare il resto della sua vita insieme a loro. Egli perciò vuole raggiungerli a Parigi con il resto della famiglia. Raimundo troverà al nipote, a Marcela e la piccola Camelia un posto sicuro nella capitale francese.

Infatti, se dovesse seguirli, dovrebbe nascondersi come un latitante e in questo modo non potrebbe assicurare ai suoi cari una vita dignitosa. Maria esorta dunque il fratello a ripensarci. Cosa deciderà dunque il giovane?

Fortunatamente, le parole della ragazza inducono Matias a ritornare a Puente Viejo. Egli prima però da un lungo abbraccio ai suoi genitori, visto che probabilmente non li rivedrà per molto tempo, dato che sono ricercati per l’omicidio del generale Perez. Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto per il momento termina qui, non ci resta che darci appuntamento al prossimo, sempre su queste pagine.