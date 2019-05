Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Maria riabbraccia finalmente i suoi figli

Le anticipazioni de Il Segreto che ci giungono dalla Spagna ci annunciano finalmente che Maria dopo mille peripezie potrà finalmente riabbracciare i suoi amati figli, Beltran e Esperanza. Il loro ritorno a Puente Viejo sarà legato ad un incidente del quale saranno protagonisti i due piccoli.

Mentre la Castaneda aspetta il loro ritorno, l’auto su cui viaggiano ha un incidente e se ne perdono le tracce: la giovane è disperata ed è solo al provvidenziale intervento di Fernando che si scopre che i bambini si sono rifugiati in una grotta dopo essere caduti in un fossato.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando si offre per salvare i figli di Maria

Nelle puntate de Il Segreto andate in onda nel nostro paese abbiamo scoperto che in realtà Beltran ed Esperanza sono vivi. Non potendo più tenerlo nascosto, Maria ha deciso di rivelare la verità al Mesia ed attende ansiosa l’arrivo dei suoi figli alla Villa. Anche Francisca è felice di accogliere i suoi amati nipoti nella sua dimora.

Durante il tragitto, l’auto che trasporta i due piccoli ha un pauroso incidente e questi finiscono giù da un dirupo. Non appena Fernando giunge sul posto, si offre volontario per calarsi nel fossato in cerca dei piccoli, mentre tutti gli fanno presente la pericolosità della cosa. Il Mesia è però irremovibile ed e così che trova la grotta, in cui Beltran e Esperanza sono rimasti intrappolati.

Fernando riesce a trovare Beltran e Esperanza. Durante il salvataggio subisce però un colpo molto forte, che lo porta all’estremo delle forze. Nonostante sia debole, il Mesia riesce comunque a trarre in salvo i due piccoli, dopo di che crolla sfinito. Le condizioni di Fernando appaiono subito disperate, mentre Maria si prende per tutto il tempo cura di lui. Le anticipazioni de Il Segreto che il gesto di estrema generosità commesso dal Mesia finiranno per rivalutarlo agli occhi della Castaneda.