Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Maria lascia Roberto e ripensa a Gonzalo

Le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto ci rivelano che dopo la fine del suo matrimonio con Gonzalo, il cuore di Maria tornerà a battere per un altro uomo: parliamo di Roberto Sanchez, un caro amico cubano della giovane. Solo lui riuscirà a farle rivivere sentimenti che non provava da tempo.

Dopo il loro ritorno a Puente Viejo, Maria e Gonzalo hanno capito che qualcosa nella loro unione si era rotta ed hanno deciso di comune accordo di separare le loro strade. Divenuta ormai una donna libera, la giovane ha avuto un forte riavvicinamento con Fernando, ma sarà solo con la l’arrivo alla Villa di Roberto che questa tornerà a sentirsi felice.

Anticipazioni Il Segreto: Maria ripensa al suo ex marito

Maria e Roberto inizieranno una relazione. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano però che questa sarà sempre più confusa: la giovane avrà dei dubbi sull’uomo che vuole veramente accanto per il resto della sua vita. Nonostante abbia cominciato a provare dei sentimenti importanti per l’uomo che ha adesso al suo fianco, i pensieri della Castaneda finiranno per riportarla al passato: ricordando i bei momenti passati insieme a Gonzalo, ella si chiederà se per caso è ancora innamorata del suo ex marito.

A quel punto, Maria deciderà di troncare la sua storia con Roberto, che soffrirà molto per questa decisone della sua amata. Intanto un periodo di grandi incertezze attende la giovane, mentre Fernando non smetterà di darsi per vinto, soprattutto adesso che il suo avversario sembra essere fuori gioco.

Maria si troverà dunque contesa tra Fernando e Roberto. Invece di Gonzalo si saprà sempre di meno. Che ormai non ci sia più alcuna speranza di rivedere Gonzalo e Maria di nuovo insieme? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.