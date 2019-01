Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Julieta sarà rapita il giorno del suo matrimonio

Le anticipazioni della soap opera spagnola “Il Segreto” ci svelano nuove trame e colpi di scena. Le puntate inedite della telenovela “Il Segreto” possono essere viste dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 16,25 mentre, su Rete 4 il martedì è trasmessa la maxi puntata alle ore 21,25. Leggiamo cosa sta accadendo a Puente Viejo ai nostri protagonisti tramite gli spoiler spagnoli. Gli abitanti a Puente Viejo sono colpiti da un’epidemia di varicella, ed Elsa sarà responsabile delle emergenze in ospedale. La ragazza inizia ad aiutare gli ammalati, e rassicura Matias che si dedicherà con tutto il cuore per curare la moglie e la figlia. Julieta vorrebbe rimandare il suo matrimonio per aiutare la popolazione in questa situazione terribile. Julieta si sente in colpa a causa della sua felicità per il matrimonio.

Elsa riesce a fare in modo eccellente il suo dovere in ospedale secondo il parere di molte persone, e Antolina è molto invidiosa e arrabbiata per questo. Carmelo poi chiede a Elsa se la situazione sanitaria è sotto controllo. Lo stato di salute di Francisca Montenegro, intanto, sta migliorando. Anche il dottor Zabaleta elogia il lavoro di Elsa, tuttavia Marcela, la moglie di Matias, continua ad avere la febbre molto alta.

Giungono a Puente Viejo altri medici per aiutare, ma c’è né uno il dottor Alvaro, che considera e reputa Elsa un’assassina di bambini. Isaac è felice perché deve costruire la biblioteca del marchese. Antolina accusa Elsa che ciò che la fa dedicare all’aiuto degli ammalati è il desiderio di notorietà. Fernando riprende conoscenza e si sente felice nel vedere che è Maria a prendersi cura di lui.

Francisca chiede a Maria di perdonarla per il passato. Adesso è felice con lei e i bambini. Julieta è pronta per la cerimonia nunziale, chiede tuttavia un momento per stare sola. In Chiesa si accorgono che la sposa è in ritardo. Iniziano a farsi delle domande, ma escludono che sia scappata di sua volontà. Quindi Julieta è trattenuta contro la sua volontà.

L’antipatia tra Elsa e il dottor Alvaro è reciproca, la ragazza non accetta che lui la chiami assassina di bambini a causa di Antolina e gli risponde. Nel frattempo, Saul non riesce a capire, dove sia Julieta. Mentre quest’ultima prova a scappare dal suo isolamento senza riuscirci. Maria riceve una telefonata misteriosa. Così quando si ritrova a parlare con Francisca dei suoi progetti con i bambini le accenna e gli rivela di una telefonata ricevuta da Gonzalo. Infine, Fernando apprende da Prudencio che Maria è con Gonzalo.