Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Julieta aggredita e violentata da due uomini

Gli spoiler spagnoli della soap opera ci annunciano e ci svelano nuove entusiasmanti vicende che coinvolgeranno i nostri protagonisti. Le puntate della telenovela “Il Segreto” ci attendono dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 16:25 alle 17:10. Il sabato, la serie, invece, non è trasmessa. La domenica la puntata sarà trasmessa dalle 16:25 alle 17:20 circa. Il martedì, infine la soap opera va in onda su Rete 4 dalle 21:25 alle 22:25. A Puente Viejo arriva un amico cubano di Maria, e tra i due nascerà un amore, subito dopo la partenza di Gonzalo dal Paese. L’amore appena nato tra Maria e Roberto sarà contrastato innanzitutto da Francisca Montenegro, poi anche da Fernando Mesia perché, ancora innamorato della sua ex moglie.

Donna Francisca vuole trattenere a Puente Viejo Maria, la sua figlioccia, così cercherà di costringere Roberto a lasciare la città, ma non ci riuscirà. Di nascosto Maria Castaneda e il suo amore Roberto, organizzano la loro fuga per Cuba. Tuttavia nel giorno e nell’ora prestabilita per incontrarsi e partire via da Puente Viejo, Roberto non si presenta all’appuntamento. Affranta e delusa Maria decide di conseguenza di ritornare a casa, in Villa.

Alla Villa la sta aspettando Donna Francisca, quest’ultima comunica a Maria Castaneda che se resterà a Puente Viejo lei non avrà nessun tipo di problema in futuro. Maria dirà quindi alla sua madrina che resterà volentieri a Puente Viejo, perché è la città in cui è nata. Fernando anche se felice per la notizia della Castaneda, sembrerà nascondere qualcosa, questo non sfuggirà alla matrona che ordinerà a Prudencio di tenerlo sotto controllo. In seguito, la matrona, Francisca Montenegro, affermerà a Fernando Mesia di volerlo quanto prima fuori dalla sua vita e da quella di Maria: lui è un ospite sgradito. Fernando si sentirà profondamente umiliato e ferito, tanto da non sapere se acconsentire alla richiesta della matrona oppure di combatterla.

Ma adesso vediamo perché due uomini aggrediranno e violenteranno Julieta Uriarte. Iniziamo ad anticiparvi che ci sono a Puente Viejo due nemici di Severo e Carmelo, essi sono Eustaquio Molero e suo figlio Leonardo. I due sverseranno illegalmente rifiuti nelle acque di Las Lagunas, proprietà terriere acquistate da Severo Santacruz per risollevarsi dalla crisi economica. A causa delle cattive azioni dei suoi uomini, Severo vedrà i suoi affari sprofondare.

Julieta, un giorno andrà nel bosco per raccogliere delle more. Qui Eustaquio e suo figlio la assaliranno alle spalle e la forzeranno a seguirli in un capanno abbandonato. Qui, purtroppo, Julieta sarà violentata. Saul impensierito andrà a cercarla perché non vede rientrare la sua amata, dato il ritardo nel rientrare a casa. Anche Don Berengario e Carmelo si uniscono alle ricerche, e nel bosco ascoltano che i due Molero si vantano di aver violentato Julieta. La Uriarte che è presente in questa circostanza chiede ai due amici di tacere per non ferire suo marito Saul. Intanto, Carmelo accecato dalla rabbia perderà la ragione, e lascerà partire un colpo di pistola che ucciderà Eustaquio. Leonardo il figlio cercherà di calmare Carmelo, ma anche lui sarà sparato al petto. Dopo Don Berengario e Carmelo nascondono i corpi e accompagnano Julieta alla Casona. Saul arriva a casa subito dopo Julieta, è molto felice nel rivederla e Julieta si giustifica del ritardo dicendogli che si era persa nel bosco.