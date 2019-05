Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Isaac si sente in colpa per aver tradito Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalle puntate spagnole della soap ci rivelano che in un momento di ira Isaac finirà per tradire Elsa concedendosi ad Antolina. Tutto nascerà da un tranello che la perfida biondina tenderà alla Laguna in occasione della festa di Santa Lucia.

Questa, infatti, ha scoperto che il figlio che aspetta molto probabilmente è affetto da una grave malformazione e perciò ha deciso di procurarsi un aborto e di accusare Elsa del fatto.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina ed Isaac consumano il matrimonio

Attirata Elsa nei pressi di un dirupo per un finto chiarimento, Antolina le afferrerà le mani e le avvicinerà al suo petto. Poi, si lancerà nel vuoto, facendo credere a tutti che sia stata la Laguna a spingerla. Siccome non riuscirà ad abortire con la caduta, ella si percuoterà il ventre fino a procurarsi un’emorragia che si rivelerà letale per la il bambino. Sarà in questo modo che Antolina riuscirà a raggiungere il suo scopo di mettere Isaac contro Elsa.

Accecato dalla rabbia, Isaac si recherà da Elsa e l’accuserà di aver assassinato suo figlio. Convinto che la spinta di Elsa ad Antolina sia la causa del suo grave lutto, il Guerrero deciderà di chiudere ogni rapporto con la sua ex. Il suo risentimento crescerà a tal punto che egli penserà addirittura alla possibilità di avere un altro figlio con Antolina. Infatti, Zabaleta lo informerà che l’aborto non ha pregiudicato le possibilità della moglie di rimanere incinta.

Sarà così che Isaac tradirà Elsa con Antolina: dopo essersi sempre rifiutato di consumare il matrimonio, il Guerrero decide alla fine di giacere con Antolina. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano però che subito dopo aver fatto l’amore con la moglie, il giovane sarà assalito dai sensi di colpa e capirà che nel suo cuore c’è ancora Elsa.