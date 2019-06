Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Isaac assume un investigatore per smascherare Alvaro

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Isaac nutrirà molti dubbi sulla bontà dell’interesse di Alvaro per Elsa. I sospetti del Guerrero cominceranno quando scoprirà che il rivale è stato coinvolto in un pestaggio. A nulla varranno le giustificazioni della sua ex la quale gli spiegherà che il medico ha contratto un grosso debito con uno strozzino per fini benefici.

La situazione di per sé già difficile peggiorerà all’istante quando Alvaro assumerà Isaac per ripristinare il dispensario, dismesso dopo che Lucas Moliner aveva abbondonato Puente Viejo. Infatti, grazie a questo incarico, Isaac avrà modo di vedere la complicità crescente tra la Laguna e Fernandez, e ovviamente la cosa non gli farà piacere.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro conquista la fiducia di Elsa

Isaac approfitterà della momentanea assenza del medico per rovistare fra i suoi oggetti personali. Sarà così che troverà nella valigia di Alvaro alcuni gioielli di dubbia provenienza. Secondo lui, le prove della sua natura disonesta. Nonostante le tante scenate di gelosia di sua moglie Antolina e gli inviti dell’amico Matias a voltare pagina, Isaac insisterà a voler andare affondo alla faccenda.

Perciò contatterà Agapito, un paesano che ha lavorato in passato come detective. In questo modo spera di mostrare ad Elsa le prove delle malefatte di Alvaro. In più occasioni, il Guerrero ribadirà ad Isaac di agire così solo per proteggere Elsa. Ma sarà davvero solo questo il motivo?

Intanto le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Alvaro metterà a repentaglio la propria carriera, firmando un falso certificato di morte di Fe, per permettere alla donna di sfuggire alla vendetta di Faustino. Non appena Elsa verrà a conoscenza del nobile gesto del medico crederà di avere a che fare con un uomo perfetto e si fiderà sempre più di lui. Che Isaac si stia sbagliando sul suo conto?