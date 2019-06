Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: il piano di Francisca contro Severo. Fernando è incredulo!

Le ultime notizie che ci giungono dalla Spagna hanno qualcosa di clamoroso! Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano infatti che Francisca Montenegro si sta preparando nientemeno che ad uccidere Severo. L’imprenditore è stato per lei un nemico molto scomodo ed è stato in più occasioni sul punto di distruggerla. Ella capisce perciò che finché ci sarà lui, non potrà esercitare completamente il suo potere su Puente Viejo, perciò dovrà liberarsi di lui quanto prima.

Per poter raggiungere più facilmente il suo scopo, Francisca pensa che le convenga abbattere psicologicamente Severo, uccidendo prima sua moglie Irene. La Montenegro tornerà dunque ad essere la donna malvagia e senza scrupoli di un tempo. A nulla varranno i tentativi del marito Raimundo di fermarla, che fine all’ultimo spererà in una sua redenzione.

Anticipazioni Il Segreto: Carmelo distrutto, Fernando sospetta di Francisca

Purtroppo, Francisca chiederà al suo capomastro Mauricio di sabotare l’auto sulla quale saliranno Adela e Irene. Il Godoy, però, non eseguirà l’ordine e confiderà a Raimundo il suo timore di venire scoperto dalla Signora. Nonostante il capomastro non abbia fatto alcun che, l’auto delle due donne resterà coinvolta ugualmente in un terribile incidente.

Mentre Irene si salverà, a perdere la vita sarà invece Adela, la moglie di Carmelo. Severo resterà comunque molto scosso nel vedere il suo caro amico soffrire terribilmente per la perdita della moglie. L’imprenditore si convincerà inoltre che a sabotare l’auto della moglie e di Adela sia stata la sua nemica di sempre, Francisca Montenegro.

La Montenegro però negherà ogni accusa, dicendo che è stato qualcun altro a stroncare la vita della povera Adela. Intanto Fernando avrà molti dubbi e indagherà per proprio conto per scoprire se veramente Francisca è estranea ai fatti. Che finisca per trovare le prove del coinvolgimento di Francisca? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.