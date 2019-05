Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Francisca vuole distruggere Fernando

Finalmente libero dall’ossessione per la Castaneda, Fernando sarà sul punto di sposare Maria Elena, una brava e bella ragazza che gli ha rubato il cuore. A sorpresa, il giovane ritornerà a Puente Viejo e presenterà a tutti la nuova fidanzata. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che il sentimento del Mesia sarà sincero e nessuno avrà dei dubbi sul fatto che sia cambiato veramente: l’unica che continuerà a non credergli, sarà Francisca Montenegro.

Infatti, la matrona non ha dimenticato ciò che gli ha fatto in passato e di come sia arrivato ad uccidere anche suo padre Olmo. Ella perciò non aspetterà altro che un suo passo falso per distruggerlo una volta per tutte.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando distrutto per la morte di Maria Elena

Stando agli spoiler provenienti dalla Spagna, apprendiamo che Fernando finirà per sposare Maria Elena, una giovane schiva e riservata che entrerà subito in buoni rapporti con gli altri personaggi della soap. Non appena Francisca apprenderà delle nozze, deciderà di agire tacitamente contro Fernando. Raimundo si accorgerà che la moglie sta tramando qualcosa, ma lei farà di tutto per nascondere la cosa e dimostrargli che non ha assolutamente astio nei riguardi del Mesia.

Come sappiamo, la Montenegro sa nascondere benissimo le sue intenzioni, finché non si presenta il momento giusto per colpire: ed è quello che sta facendo adesso col povero Fernando. La dark lady non crede assolutamente alla sua buona fede, nonostante fino ad allora si sia comportato in maniere irreprensibile ed è pronta ad assestargli un colpo mortale.

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano intanto che un’immane catastrofe sta per abbattersi durante il matrimonio tra Fernando e Maria Elena: un ordigno esploderà durante le nozze dei due alla villa, provocando la morte di Maria Elena, e ferendo gravemente Matias e Maria. Fernando riuscirà miracolosamente a salvarsi, anche se sarà distrutto per la perdita della sua amata sposa. Intanto tutti penseranno che l’attentato sia opera di Severo. Sarà veramente così?