Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Fernando è geloso di Roberto

Stando alle ultime notizie che ci giungono dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto, l’arrivo di Roberto Sanchez susciterà in Fernando un forte sentimento di gelosia. Infatti, Sanchez dimostrerà di avere per Maria un interesse che va al di là della semplice amicizia. Ne verrà quindi fuori una lotta senza esclusione di colpi tra lui e il Mesia per conquistare il cuore della bella Castaneda, che dopo l’addio di Gonzalo è tornata ormai una donna libera.

Dopo essere tornato a Puente Viejo, Fernando ha cercato in tutti i modi di dimostrare a Maria di essere diventato un uomo migliore. Addirittura, ha rischiato la propria vita per salvare quella dei figli della Castaneda, Esperanza e Belatran, caduti in un dirupo a seguito di un incidente d’auto. Per ringrazialo, Maria gli ha chiesto di restare a vivere alla Villa, cosa che il Mesia ha accettato molto volentieri. Dopo di che, ha iniziato un corteggiamento serrato nei confronti dell’ex moglie di Gonzalo, fatto di tante carinerie e persino di regali per i bambini. La Castaneda e suo nonno Raimundo iniziano perciò a fidarsi di lui, anche se Francisca non la penserà come loro.

Anticipazioni Il Segreto: la corte di Fernando a Maria e l’arrivo di Roberto

Il rapporto con il Mesia creerà dei dissapori tra Maria e Francisca. Infatti, quest’ultima temerà che la figlioccia si stia innamorando di Fernando e l’affronterà. La Montenegro le chiederà apertamente se il suo sospetto sia fondato e le rammenterà di quando l’uomo l’ha violentata e ha cercati di uccidere sua figlia Esperanza. Maria risponderà a Francisca di non preoccuparsi, in quanto sa perfettamente cosa sta facendo e comunque sia non si innamorerà mai di Fernando.

All’oscuro del fatto che la Montenegro non lo voglia alla casona, Fernando continuerà in tutti i modi a conquistare il cuore di Maria, sicuro che presto o tardi i suoi sforzi saranno premiati. A mettergli i bastoni tra le ruote sarà però l’arrivo di un amico cubano della Castaneda: un certo Roberto Sanchez.

Il nuovo arrivato si mostrerà da subito molto intimo con Maria, la quale dirà a tutti che Roberto le è stato molto vicino quando il marito la lasciava da sola con i figli per svolgere le delle missioni umanitarie. Neanche a dirlo, la presenza dell’uomo, scatenerà le gelosie di Fernando che penserà che come lui, anche Roberto sia innamorato della bella Castaneda. Sarà davvero così? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.