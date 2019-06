Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Fernando e Francisca si alleano per dividere Maria da Roberto

Le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto ci rivelano che presto arriverà a Puente Viejo un amico di Maria, Roberto Sanchez, che darà filo da torcere a Fernando, da sempre innamorato della bella Castaneda. Infatti, l’accoglienza che la giovane riserverà al suo amico cubano sarà molto affettuosa. Inoltre, i due dimostreranno un grande feeling tra di loro e questo scatenerà la gelosia del Mesia.

Dopo aver rischiato la propria vita per salvare Beltran ed Esperanza, e dopo l’addio di Gonzalo, Fernando credeva finalmente di riuscire a far innamorare Maria di lui. Purtroppo, la venuta di Roberto sarà per lo sfortunato Mesia una vera e propria doccia fredda e lo costringerà a fare l’ennesimo passo indietro, soprattutto quando capirà che anche la Castaneda è interessata a lui.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca e Fernando vogliono corrompere Roberto

Per sua fortuna, il Mesia non sarà il solo a non gradire la presenza di Roberto alla Villa. Infatti, anche Francisca dimostrerà in più occasioni di non apprezzarlo e temendo che possa portargli via Maria, inizierà a tramare contro di lui. Fernando e la Montenegro si troveranno dunque a condividere lo stesso obbiettivo: allontanare Roberto da Maria. E finiranno per allearsi.

Dopo aver consultato il suo nuovo alleato, la dark lady deciderà di ricorrere ad un espediente che già molte volte si è rivelato vincente in passato: offrire a Roberto una grossa somma di denaro, affinché lasci per sempre Maria e Puente Viejo.

Approfittando di una momentanea assenza dei bambini, Raimundo e Maria, Francisca avvicinerà Roberto e gli offrirà ben 100.000 peseta in cambio del suo sacrificio. Il cubano resterà stupito dall’offerta e indeciso sul da farsi, quindi chiederà alla Montenegro del tempo per pensarci. Roberto rinuncerà davvero all’amore di Maria per del vile denaro? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.