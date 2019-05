Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Fernando chiede la mano di Maria Elena

Che a Puente Viejo stia per essere celebrato un nuovo matrimonio? Stando alle anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna, presto Fernando si dimenticherà di Maria Castaneda e si innamorerà di una nuova bellissima ragazza: Maria Elena, da non confondersi con la già citata moglie di Gonzalo. A sorpresa, il Mesia porterà la donna in paese, presentandola a tutti come la sua fidanzata.

Ovviamente Francisca non sarà contenta della sorpresa ed inizierà come al suo solito ad indagare sul passato della nuova arrivata. Infatti, ogni personaggio che viene introdotto ha su di sé un alone di mistero che viene svelato episodio dopo episodio e contribuisce ad arricchire la trama.

Anticipazioni Il Segreto: chi è la fidanzata di Fernando?

Ma chi è Maria Elena Cadaso De Brey? La giovane si presenterà a Puente Viejo come la nuova fidanzata del Mesia, suscitando lo stupore di tutti, compresa di Maria Castaneda che non si sarebbe mai aspettata una cosa simile dal suo ex marito. Per ora le anticipazioni de Il Segreto non ci dicono altro su di lei, quindi potrebbe essere benissimo un personaggio positivo o malvagio come la Montenegro. Quest’ultima intanto si è già messa a raccogliere informazioni su di lei e in caso i suoi sospetti si rivelassero fondati distruggerla. Fernando si dimostrerà veramente innamorato di Maria Elena tanto da farle una proposta decisamente importante che la lascerà di stucco.

Fernando chiederà a Maria Elena se vuole diventare sua moglie. La giovane che non si aspettava nulla di simile resterà senza parole: i due si conoscono da troppo poco tempo, ma anche lei prova qualcosa di importante per il Mesia e quindi accetterà la sua proposta. Ora i due dovranno solo decidere la data del matrimonio.

Intanto Maria Castaneda diverrà una grande amica di Fernando e raccoglierà le sue confidenze sulla sua futura sposa. Che la vicinanza di Maria Elena abbia finalmente fatto diventare Fernando una persona migliore? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.