Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Elsa stupisce Alvaro

Sorpresa in arrivo dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto. Gli spoiler ci rivelano che Elsa regalerà una grossa somma di denaro ad Alvaro, dopo una brutale aggressione della quale resterà vittima il nuovo medico di Puente Viejo. Ma come sia arriverà a questo colpo di scena? Scopriamolo insieme!

Il dottor Alvaro Fernandez giunge in paese per sostituire Zabaleta, in procinto di partire. Si trova così a lavorare a stretto contatto con Elsa, nell’ospedale da campo allestito per fronteggiare un’epidemia di varicella. All’inizio i due non si piacciono affatto, ma col tempo la loro sintonia cresce sempre più. Ben presto i due si trovano a fronteggiare uno spiacevole episodio: il medico viene malmenato da quattro brutti tipi.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro riesce a conquistare la fiducia di Elsa

Uscito malconcio dall’aggressione, Alvaro si rifugia nell’ospedale e viene soccorso da Elsa, alla quale chiede di non raccontare niente a nessuno dell’accaduto. Fernandez le chiede solo alcune bende per fasciare le ferite. Elsa acconsente, ma da quel momento comincia a riempirlo di domande, per scoprire il perché del pestaggio. È così che il medico finisce per cedere e le confida di aver contratto un debito con un usuraio per la costruzione di un centro per la cura dei bambini, in Portogallo.

Dopo aver ascoltato il discorso del medico, Elsa comincia ad avere sempre più fiducia in lui. Isaac, però, non la pensa come lei e quando verrà a sapere che Alvaro è rimasto coinvolto in una rissa, cercherà di mettere in guardia la sua ex. Il Guerrero affronterà il medico di persona, ma questo gli dirà di non intromettersi. Poi, Alvaro parlerà con Elsa della rissa e con questa mossa conquisterà completamente la sua fiducia. Elsa gli svela quindi di essere stata fidanzata con Isaac, ma di non essere riusciti a sposarsi perché durante la cerimonia sono stati aggrediti da alcuni criminali.

Dopo avergli svelato un fatto tanto importante della sua vita, Elsa chiede a Fernandez di recarsi dinanzi alla locanda di Matias e Marcela, e di aspettarla lì. Quando arriva, Elsa sorprende Alvaro regalandogli una busta colma di denaro, con cui potrà saldare tutti i suoi debiti. Inoltre, gli chiede di non fargli domande circa l’origine di quei soldi. Il medico accetterà il suo aiuto? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.