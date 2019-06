Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Elsa dimentica Isaac con Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto ci annunciano l’arrivo di un nuovo medico: si tratta dell’affascinante Alvaro Fernandez, che giungerà a Puente Viejo per aiutare Zabaleta. Ad interpretare il nuovo personaggio, sarà l’attore italiano Alessandro Bruni.

Appena arrivato, Alvaro fa immediatamente la conoscenza di Elsa. Per la precisione, i due si conosceranno in occasione dell’epidemia di morbillo che contagerà molti degli abitanti del paese. Nonostante non sia ancora riuscita a riconquistarsi le simpatie dei suoi concittadini, la Laguna offre il suo aiuto a Zabaleta per occuparsi degli ammalati. Avendo preso il morbillo da bambina, questa non corre più il rischio di ammalarsi.

Dato che arrivano ogni giorno nuovi ammalati, Zabaleta è ben felice di accettare l’aiuto di Elsa. È in quell’occasione che la giovane fa la conoscenza di Alvaro, che come scopriremo è un medico specializzato in malattie infettive. Inizialmente i rapporti tra i due saranno burrascosi, ma la situazione sarà destinata a cambiare radicalmente.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro ed Elsa si fidanzano, Isaac geloso

Mentre all’inizio Elsa mal tollera la presenza di Alvaro, con il tempo questo inizia a rappresentare per lei non solo un amico, ma anche un confidente. Più i giorni passano, più Elsa si avvicina ad Alvaro, scatenando la gelosia di Isaac. Intanto la Laguna scopre di trovarsi davvero bene con lui, mentre sente sempre meno la mancanza del suo ex.

Anche Alvaro pare molto interessato ad Elsa, anche se dietro potrebbe esserci qualcosa di molto torbido. Infatti, scopriremo che in realtà il medico è un complice di Antolina. Intanto Isaac percepirà subito che qualcosa non va in lui e lo affronterà più volte. Elsa appare però decisa a voltare pagina dimenticando il Guerrero proprio con Alvaro.

Alvaro e Elsa cominciano un vero e proprio fidanzamento, tanto che alla fine decidono di sposarsi. Il medico, però, non è per niente innamorato di lei e mira solo ad impadronirsi della sua eredità. Ad aiutarlo nell’impresa c’è Antolina, sempre pronta a fare qualsiasi cosa pur di liberarsi della sua avversaria. Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto termina qui, tornate a trovarci per scoprire come andrà a finire.