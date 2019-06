Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Carmelo spara a Mauricio

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Carmelo fuori di sé per la morte dell’amata moglie Adela deciderà vendicarsi di Francisca, ma a rimetterci sarà il suo braccio destro Mauricio. Cosà succederà dunque al Godoy morirà? Scopriamolo insieme! Stando agli spoiler, il Leal desidererà farsi giustizia con le proprie mani e uccidere Francisca, che molti a Puente Viejo, primo fra tutti il suo amico Severo ritengono la vera responsabile del sabotaggio all’auto sulla quale viaggiavano Irene e Adela e che ha portato alla morte della povera maestra.

Carmelo pedinerà dunque la Montenegro e attenderà il momento migliore per spararle con il fucile che ha portato con sé. La distanza che lo separa dalla sua nemica è comunque ragguardevole e potrebbe mancarla. Il Leal, però, non vuole perdere l’occasione che gli si è presentata, perché potrebbe non ricapitargli. Quindi dopo aver preso accuratamente la mira, Carmelo fa fuoco contro la donna.

Anticipazioni Il Segreto: Mauricio ferito, Francisca vuole vendicarsi

Fortunatamente per Francisca, Mauricio le farà scudo con il proprio corpo. La matrona è senza parole: mai e poi mai avrebbe pensato che il Leal arrivasse a tanto per vendicare la morte di Adela. Passato lo stupore iniziale, Francisca ora teme per la vita del suo fedele capomastro.

Nonostante sia rimasto gravemente ferito, Mauricio non morirà! La Montenegro però non può lasciare impunito un simile affronto ed attende che il Godoy si sia rimesso per agire contro Carmelo. Quest’ultimo intanto si prepara a rispondere a Francisca, supportato dall’amico Meliton.

Nel frattempo, Severo riceve un messaggio da Raimundo Ulloa. Credendo che si tratti di una trappola, Santacruz però non si presenterà all’incontro. Che Francisca abbia deciso di liberarsi di Severo, prima di colpire il Leal? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.