Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: arriva Faustino, il nemico di Fe!

Stando alle notizie che ci arrivano dalle anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto, presto arriverà a Puente Viejo un nuovo terribile personaggio che si dimostrerà molto ostile a Fe. Il suo nome è Faustino. Ma adesso scopriamo qualcosa di più su questo temibile nemico della Perez.

Come vedremo, Faustino è l’ex braccio destro del proprietario della casa di appuntamenti, in cui per quale per qualche tempo si è trovata anche Fe per cercare informazioni su Nazaria. Poco prima di venire liberata, l’ex domestica di Francisca Montenegro aveva ricevuto dalla sua amica Magdalena (una prostituta morta durante l’irruzione della polizia) delle informazioni riguardo ad una valigetta di proprietà del capo (anche lui deceduto in seguito al blitz), contenente una grossa somma di denaro, probabilmente frutto delle attività illecite del bordello.

Anticipazioni Il Segreto: Faustino vuole i soldi che Fe ha portato via dal bordello

Sono ormai trascorsi mesi da quando Fe ha fatto ritorno a Puente Viejo e ha aperto una piccola cantina di vino. I giorni bui in cui era costretta a vendere il proprio corpo sono diventati per lei un lontano e triste ricordo. Ma come ha fatto Fe a trovare il denaro necessario per aprire il suo negozio? La spiegazione è proprio nella valigetta di cui vi abbiamo parlato sopra.

Tutto pare andare per il verso giusto, finché un bel giorno Faustino non compare pronto a reclamare come suoi i soldi sottratti dalla Perez. Questo all’inizio si presenterà in paese nelle vesti di un commerciante di vini interessato a proporre della merce proprio a Fe. Con una tale scusa comincerà a fare in giro domande sul conto della bottegaia.

Allarmato dal suo fare sospetto e dall’aspetto losco del personaggio, Mauricio andrà immediatamente da Fe a chiederle spiegazioni. Riuscirà la donna a trovare il coraggio di raccontargli chi è veramente Faustino? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.