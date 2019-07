Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Antolina salva la vita ad Elsa

Le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto ci rivelano che presto Antolina darà prova di un gesto di estrema generosità nei confronti di Elsa, tanto che Isaac si convincerà che la sua ex moglie non è più la persona malvagia di un tempo e che il suo odio viscerale per la Laguna è solo un lontano ricordo. Ma sarà veramente così?

Mentre Elsa si trovava in ospedale a lottare per la propria vita a causa di una temibile malattia al cuore, Antolina brucerà una sua foto, lanciando contro di lei una sorta di maledizione. Non soddisfatta di ciò, dopo il suo ritorno a Puente Viejo, la Ramos metterà alla prova il già debole cuore di Elsa, informandola della morte di Adela. Sembra quindi che l’ex ancella sia rimasta la donna cinica e spietata di un tempo. Eppure, vedremo che la giovane riuscirà ad abbindolare nuovamente Isaac e a riconquistare la sua fiducia.

Anticipazioni Il Segreto: il piano di Antolina per riconquistare Isaac

L’occasione le si presenterà quando il Guerrero per un impegno di lavoro sarà costretto ad allontanarsi momentaneamente dal paese. Dato che Elsa è debole ed ha bisogno della presenza costante di qualcuno che si prende cura di lei, Isaac la affiderà nelle mani dell’ex moglie, allo scopo di accertare se è veramente cambiata come lei gli va dicendo da mesi. Marcela, Matias e Consuelo saranno molto preoccupati per la decisione del giovane, ma lui non sembrerà voler sentire ragioni.

La furba e scaltra Antolina approfitterà di questa occasione offertale dall’ex marito per riconquistare la sua fiducia e potersi riavvicinare a lui. Infatti, la Ramos per non deludere le sue aspettative, comincerà a prendersi cura di Elsa con grande devozione. L’occasione propizia le si presenterà quando Elsa sarà colpita da un malore che metterà a serio rischio la sua vita.

Nonostante le sia finalmente presentata la possibilità di liberarsi della sua nemica, la Ramos non la coglierà per il rischio di perdere definitivamente il Guerrero, ma preferirà somministrare ad Elsa le pastiglie che il medico le aveva prescritto in caso di pericolo e salvandole così la vita. Colpita dal suo gesto, Elsa non mancherà di riferire ad Isaac quello che Antolina ha fatto per lei, ignara di stare facendo il suo gioco. In questo modo Antolina riconquisterà la fiducia di Isaac e sarà pronta a colpire Elsa al momento opportuno. Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto termina qui, per sapere come Antolina colpirà non ci resta che darci appuntamento prossimamente su queste pagine.