Anticipazioni "Il Segreto", puntate spagnole: Antolina ricatta Alvaro

Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, le macchinazioni di Antolina ci terranno compagnia ancora per diverso tempo. Infatti, la perfida moglie di Isaac entrerà a conoscenza di un segreto inconfessabile sulla vita del nuovo medico di Puente Viejo, il dottor Alvaro Fernandez, e se ne servirà per ricattarlo e farlo diventare suo complice nella sua lotta contro Elsa. Ma ora scopriamo in dettaglio di cosa si tratta!

Il tutto avrà inizio quando Alvaro, diventato a tutti gli effetti medico del paese, inizierà ad occuparsi del dispensario e vorrà al suo fianco ad aiutarlo Elsa. Dato che Isaac sarà visibilmente geloso del rapporto tra Alvaro e la Laguna, Antolina cercherà una soluzione per tenere sotto controllo il medico.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro sa che Elsa è ricca

L’opportunità le se presenterà quando la Ramos noterà al dispensario la presenza costante di alcuni brutti ceffi: fiutato che questi stanno sicuramente ricattando Alvaro, l’astuta biondina inizierà ad offrire loro un gran quantità di alcolici, finché le riveleranno che Fernandez è in realtà un cacciatore di dote ed è solito intrattenere rapporti amorosi con donne ricchissime solo per estorcere loro del denaro.

Era quello che Antolina stava aspettando. La Ramos si recherà immediatamente dal medico per ricattarlo e coinvolgerlo nel suo folle piano per annientare Elsa. Infatti, Antolina scoprirà che Elsa ha mentito a tutti e che non aveva mai perduto l’eredità di suo padre Amancio come invece diceva, intuendo anche che Alvaro si era avvicinato a lei per sedurla e impadronirsi dei suoi soldi. A quel punto, lo ricatterà minacciando di fargli perdere il posto per condotta immorale, se deciderà di non allearsi a lei.

All’inizio Alvaro cercherà di opporsi, arrivando in un’occasione a minacciare Antolina con un bisturi, ma poi sarà costretto a piegarsi alla sua volontà. Dopo aver affermato che Elsa vuole portagli via Isaac, Antolina chiederà ad Alvaro non solo di sedurre la Laguna, ma anche di sposarla e di lasciare con lei Puente Viejo, in modo che questa non rappresenti più un problema. Seppur reticente, Fernandez risponderà che per lui non sarà difficile farlo, visto che in passato ha soggiogato donne molto più ricche di lei. Riuscirà Elsa a scoprire quello che sta succedendo alle sue spalle? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.