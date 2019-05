Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Antolina fa arrestare Elsa!

Le anticipazioni de Il Segreto che ci giungono dalla Spagna ci svelano che presto Antolina si vendicherà di Elsa facendola arrestare con l’accusa di adulterio. Infatti, quando Elsa pareva aver riacquistato la serenità accanto ad Isaac, ecco che ella si ripresenterà a Puente Viejo per vendicarsi di loro.

Il tutto avverrà dopo che la Laguna e Isaac scopriranno la verità sugli inganni della perfida biondina: tramite alcuni indizi, Isaac scopre che la moglie ha avuto una relazione con un certo Juanote durante il matrimonio, ed è così che è rimasta incinta. Egli si mette allora sulle tracce di Juanote che gli conferma il tradimento. Elsa riesce così ad aprire ad Isaac ed insieme decidono di cacciare via Antolina per iniziare una nuova vita insieme.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac non sa come aiutare Elsa

Elsa ed Isaac vanno a convivere, ma la loro felicità è di breve durata per via del ritorno di Antolina a Puente Viejo. Questa, infatti, per vendicarsi denuncia Elsa per adulterio. Subito dopo, la povera ragazza viene portata in una squallida cella dalla Guardia Civile. Isaac si rivolge a Matias per aiutarlo a trovare un legale che tiri fuori di prigione Elsa, ma questo lascia poche speranze al falegname.

Nel frattempo, Marcela assiste ad un attacco d’ira da parte di Antolina, mentre Isaac si reca a casa per calmare la moglie. Il Guerrero vuole infatti cercare di convincere Antolina a ritirare la denuncia contro Elsa, visto che Juanote è morto per una malattia e non può avvalersi della sua testimonianza per denunciare a sua volta la moglie infedele.

Intanto Elsa sta vivendo in carcere un vero e proprio inferno. Ella subisce quotidianamente dei maltrattamenti dalla compagna di cella e Consuelo teme per quello che le potrebbe succedere. Ovviamente la detenuta che sta facendo tutto questo alla Laguna è una complice di Antolina. Questa invita perciò il marito a mantenere la calma se non vuole che la sua amata faccia una brutta fine. Riuscirà Isaac a salvare Elsa? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.