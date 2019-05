Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Adela muore in un incidente d’auto?

Le anticipazioni de Il Segreto che ci arrivano dalle puntate spagnole della soap ci rivelano che forse dovremo dire addio ad un personaggio molto amato: parliamo di Adela, la moglie di Carmelo. Questa sarà infatti vittima di un terribile incidente d’auto mentre si trovava insieme a Irene.

La loro vettura finirà fuori strada e le due perderanno i sensi a causa della violenza dell’impatto. Poi, stando sempre agli spoiler, vedremo Consuelo informare gli abitanti del decesso della donna. Sembra, inoltre, che dietro all’incidente si nasconda lo zampino di Francisca Montenegro decisa a vendicarsi di Severo per l’attentato al matrimonio di Fernando.

Anticipazioni Il Segreto: che sia una vendetta di Francisca?

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che la dolce moglie di Carmelo sarà vittima di uno spaventoso incidente automobilistico, mentre si trovava in compagnia dell’amica Irene. Le due saranno sbalzate fuori dal veicolo e perderanno i sensi per colpa delle ferite riportate. Adela e Irene saranno immediatamente soccorse, ma forse per la maestra non ci sarà niente da fare, dato che Consuelo accorrerà a Puente Viejo dando la notizia della sua morte.

Ancora non abbiamo la certezza che la donna sia effettivamente morta, ma le parole della nonna di Julieta lasciano ben poco spazio alla speranza. Intanto resta da vedere come reagirà Carmelo Leal di fronte a una notizia tanto tragica. Se Adela fosse effettivamente morta, per lui sarebbe la seconda vedovanza dopo quella di Mencia nel giro di pochi anni.

Nonostante non sia stata ancora accertata la causa dell’incidente, è molto probabile che esso sia stato provocato da Francisca. La matrona è infatti entrata di recente in rotta con Severo e il suo fedele amico Carmelo per via dell’attentato alla villa. Attentato che ella attribuisce al Santacruz e che a portato alla morte della moglie di Fernando e al ferimento della sua figlioccia Maria e di Matias. Che l’incidente sia quindi una sua ritorsione? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.