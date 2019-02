Anticipazioni Il Segreto, puntata del 28 febbraio 2019. Scontro tra Fulgencio e Fernando

La puntata del Segreto in onda giovedì 28 febbraio 2019 sarà sicuramente decisiva in quanto Fernando si troverà di fronte a Fulgenzio che è intenzionato ad uccidere sia Donna Francisca che Raimundo. Fortunatamente l’arrivo di Mesia impedirà il compiersi di tale tragedia mentre lo psichiatra vuole ancora vendicarsi della cugina.

Don Amancioha è venuto a conoscenza che Antolina è pronta per convolare a nozze con Isaac e proprio per questo motivo chiederà alla figlia Elsa di abbandonare Puente Viejo per fare ritorno a casa. Intanto sembra che Donna Magdalena, ovvero la presunta moglie di Don Berengario, sia scomparsa nel nulla.

Fernando e Fulgencio avevano architettato tutto ma purtroppo Mesia ha deciso di non continuare con il suo piano di vendetta. Donna Francisca e Raimundo non devono per forza essere uccisi ma della stessa opinione non sembra essere il suo complice che non vede l’ora di raggiungere il suo scopo. Dopo un’accesa discussione tra i due Fernando riesce a fermare la mano omicida del Montenegro anche se la sua vita sembra essere ancora in pericolo.

Antolina, intenzionata a gettare fango sulla sua ex signorina Elsa,confessa a Don Amansio di essere incinta di Isaac e che presto diventerà sua moglie. Inutile dire che l’uomo rimane letteralmente scioccato da tale rivelazione dal momento che non si sarebbe mai aspettato che il grande amore di sua figlia commettesse un simile errore.

Elsa cerca di spiegarsi con il padre ma quest’ultimo le consiglia di andarsene e dimenticarsi di tutto. Donna Magdalena invece è scomparsa nel nulla e di lei non si è saputo più niente tanto che Don Berengario inizia a cercarla in ogni dove con la speranza che stia bene. Quale sarà il suo destino? Bisogna dunque attendere altre anticipazione del Segreto per capire esattamente come sono andate le cose ma soprattutto come riuscirà Antolina a portare avanti il suo diabolico piano per ottenere l’amore di Isaac.