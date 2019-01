Anticipazioni "Il Segreto", puntata del 22 gennaio 2019

Nella nuova puntata della soap spagnola ‘Il Segreto’ che andrà in onda il 22 gennaio 2019, secondo le anticipazioni, i protagonisti principali saranno Isaac ed Irene. Il giovane Isaac non riesce ad accettare la richiesta di arruolamento giunta da poco, mentre Irene confesserà ad Adela i suoi sospetti su chi possa essere il mandante delle lettere anonime.

Irene continuerà a ricevere le lettere anonime e la sua preoccupazione crescerà sempre di più. La donna avvierà delle ricerche per scoprire chi sia la persona che continua a mandare queste lettere senza sosta nel piccolo paesino. Irene si recherà dall’amica Adela per confessarle di avere un’idea su chi possa essere e quest’ultima sarà pienamente daccordo con la sua intuizione. In molti credono che il mandante sia proprio donna Francisca, scomparsa da Puente Viejo da qualche puntata senza lasciare tracce. Tra questi vi è il suo amato Raimundo.

La puntata continuerà con la preoccupazione di Isaac riguardo il suo futuro. Il giovane è stato chiamato per arruolarsi, ma le sue intenzioni sono ben altre. Isaac non vuole partire e chiederà aiuto a chiunque possa aiutarlo. Carmelo ed Adela saranno due dei protagonisti che cercheranno di far ritirare la richiesta e far rimanere Isaac a Puente Viejo.

Nella puntata del 22 gennaio vedremo Isaac recarsi in Municipio insieme ad un amico fidato, Matias. Lo attende una risposta molto importante riguardo il suo futuro e la presenza di Matias potrebbe salvarlo una volta per tutte. Riuscirà Isaac a rimanere a Puente Viejo?

La puntata andrà in onda il 22 gennaio su Canale 5 in seguito alla trasmissione di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’. Per seguire le altre puntate della soap sintonizza il televisore dal lunedì al venerdì dalle ore 16.10 sempre su Canale 5, mentre le puntate serali saranno trasmesse durante la settimana su Rete 4.