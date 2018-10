Anticipazioni "Il Segreto", puntata del 19 ottobre 2018

Nella nuova puntata della soap spagnola, secondo le anticipazioni, Francisca riuscirà a convincere Nazaria a sedurre Prudencio. L’attuale marito di Julieta non riesce a stabilire un legame intimo con la moglie e questo lo getta nello sconforto. Sarà proprio Francisca a risolvere il problema con il sostegno di Nazaria.

Nelle puntate precedenti, Francisca ha cercato di convincere Nazaria a provarci con Prudencio e la donna cederà alle sue richieste. Vedremo Nazaria avvicinarsi sempre di più al giovane e quet’ultimo non esiterà a cedere alle sue lusinghe, sotto gli occhi della moglie. Intanto Julieta continua a rifiutarlo ed è questo il motivo che spinge donna Francisca a prendere questa decisione. Nonostante l’iniziale disaccordo, Nazaria cede e Francisca avrà raggiunto il suo obiettivo. Prudencio sarà sempre più aggressivo nei confronti di Julieta e arriverà a perdere la pazienza. Julieta riuscirà a mantenere la calma e a rimanere lontano da quell’uomo viscido e al servizio di Francisca.

Il generale Perez è giunto in paese per gestire le ricerche di Nicolas in prima persona e Raimundo sarà costretto a cambiare i piani di salvataggio. Nicolas verrà portato via dal paese, ma la domestica Fè sarà fermata dalla Guardia Civile mentre cerca di fuorviare le ricerche del generale. Francisca chiederà a Mauricio di avviare le indagini per la ricerca di Raimundo. L’uomo è sempre via da casa e la matrona inizia ad essere preoccupata sulla sua salute. Fortunatamente non sospetta dell’aiuto che Raimundo sta offrendo a Nicolas e questo agevola la sua fuga.

Don Anselmo e Don Berengario sono sempre più preoccupati per la settimana Santa che si terrà a breve. Onesimo e Hipolito hanno deciso di restaurare la statua della Vergine e la consegneranno ai parroci.

Le puntate della soap vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.10 ed il sabato dalle ore 15.10, con alcune puntate serali su Rete 4.