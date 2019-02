Anticipazioni Il Segreto, puntata del 13 febbraio 2019. Adela si sveglia dal coma

Durante la puntata de Il Segreto di mercoledì 13 febbraio 2019, che sarà trasmessa su Canale 5, alle ore 16,30 vedremo che Adela si sveglierà dal coma, ma prima la sua vita sarà in pericolo a causa di Basilio, lo stalker che aveva già tentato di ucciderla. Adela quindi si trova in ospedale, l’intervento è andato bene e ora Carmelo Leal attende con ansia che sua moglie si risvegli.

La donna ha dovuto affrontare questa delicata operazione dopo l’aggressione di Basilio. Durante l’attesa, Carmelo scopre che un nuovo medico ha visitato Adela, e questo lo fa insospettire. Poi il Leal scopre che questo nuovo dottore è Basilio, che si è travestito con un camice bianco, per avvicinarsi nuovamente alla sua vittima, per terminare il suo compito e le sue intenzioni da assassino.

Basilio, quindi, dopo aver sparato alla testa ad Adela, adesso si è intromesso silenziosamente nella sua stanza in ospedale e approfittando dell’assenza di suo marito Carmelo, le punta un bisturi alla gola. Per fortuna Carmelo riesce ad arrivare in tempo e lo blocca. Il Leal farà arrestare Basilio dalla Guardia Civile, immaginando che il pericoloso uomo abbia finito di tormentare la donna che ama.

Nel frattempo, Adela si sveglia dal coma. Intanto a Puente Viejo, Isaac afferma il suo amore a Elsa dandole un bacio. Tuttavia Elsa non risponde al bacio come si aspettava Isaac. Elsa è molto turbata e chiede al prete, Don Anselmo, di convincere Isaac a sposare Antolina.

Nel frattempo, Fernando assicura a Prudencio che Raimundo è rimasto con Francisca, mentre Mauricio si comporta come se la spiegazione non lo avesse convinto. Meliton, invece, ha citato Don Berengario per prendere una decisione riguardo alla signora Guillermina. Julieta parla con Fernando, poiché la giovane donna è determinata ad andare contro Prudencio e spera solo che lui non la fermerà.