Anticipazioni “Il Segreto”, dal 28 aprile al 4 maggio 2019: Gonzalo abbandona Maria

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per raccontarci cosa succederà nelle puntate in onda tra domenica 28 aprile e sabato 4 maggio 2019. Isaac parte per alcuni giorni da Puente Viejo, perché deve incontrarsi col marchese. Intanto Fernando offre una grossa somma a Gonzalo, per convincerlo a lasciare Maria e gli dà ventiquattr’ore per decidere. Julieta va a vivere nell’abitazione di Adela e Carmelo, mentre Saul va in quella di Irene e Severo.

A sorpresa, Gonzalo accetta i due milioni di peseta offertigli da Fernando e si dice disposto a lasciare per sempre la moglie. Elsa racconta agli amici di essere molto soddisfatta del lavoro che Adela le ha dato alla scuola e che anche la maestra le è apparsa contenta del suo operato. Nel frattempo, Severo e Carmelo studiano un piano contro Eustaquio.

Prima di abbandonare la Villa, Saul e Julieta cercano un chiarimento con Raimundo, ma finiscono per avere una discussione con lui. Matias è intenzionato a recarsi a Parigi per cercare Alfonso e Emilia, ma Maria cerca di fermarlo. Adela si decide ad assumere definitivamente Elsa. Di ritorno da scuola, la Laguna viene colta da un temporale improvviso ed è costretta a rifugiarsi in una capanna abbandonata. Rientrato in paese, Isaac si reca alla locanda a cercare Elsa, ma viene a sapere da Consuelo che questa non è ancora tornata e si reca immediatamente a cercarla.

Carmelo consiglia a Severo di spingere i residenti di Las Lagunas a sporgere denuncia contro Eustaquio. Intanto Anacleto si rifiuta di far mettere ad Irene la sua firma sugli articoli che lei realizza per lui. La Campuzano parla infine di questa situazione con il marito. Gonzalo raggiunge un accordo con Fernando e abbandona Puente Viejo. La Castaneda resta sconvolta quando scopre che il consorte l’ha appena abbandonata. Elsa ed Isaac aspettano assieme la fine del temporale, anche se sanno che fra loro non ci potrà essere più niente. Quando il Guerrero fa ritorno da Antolina, le nasconde quanto successo.

Il Segreto: anticipazioni puntate dal 28 aprile al 4 maggio 2019

Severo inizia a sospettare che la moglie abbia una relazione con il suo datore di lavoro e ne parla con Adela, che prende le difese dell’amica. Poco dopo, Adela sviene e Carmelo la porta immediatamente in ospedale per controlli. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano intanto che Maria non si spiega perché Gonzalo sia partito senza neanche salutarla. Consuelo dice ad Elsa di non farsi illusioni riguardo al suo rapporto con l’ex fidanzato.

Dietro ordine di Fernando, Prudencio racconta a Maria i dettagli della “fuga” di Gonzalo. Intanto Severo incarica Elsa di occuparsi da sola della scuola, finché Adela non sarà dimessa. Marcela si reca a trovare Antolina, ma durante la sua assenza qualcuno alla locanda ruba l’incasso.

Matias e Marcelo credono che a commettere il furto sia stato un dipendente del locale, ma escludono dai sospettati Consuelo, anche se l’anziana era a conoscenza del luogo nel quale erano tenuti i soldi. Intanto Elsa reagisce in modo molto strano alla notizia del furto. Dopo un dialogo con Antolina, Dolores insinua che sia stata proprio Elsa a commettere il furto.

Insospettito dalla frettolosa partenza di Gonzalo, Matias interroga Raimundo allo scopo di scoprire cosa si nasconde dietro: questo mente così al nipote dicendo che Gonzalo sta investigando sulla scomparsa di Alfonso e Emilia. Intanto Hipolito non sta riuscendo a mettersi in contatto con Gracia a causa delle cattive condizioni climatiche in Svizzera. Riuscirà a ritrovare la sua amata? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.