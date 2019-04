Anticipazioni "Il Segreto": arriva Lola, la nuova Pepa

Secondo le anticipazioni che giungono in Italia per quanto riguarda la Telenovela Il Segreto, presto arriverà un nuovo personaggio che per caratteristiche fisiche somiglia molto alla levatrice Pepa, nello specificio, si tratta di Lola interpretata dalla nota attrice Lucia Margò.

Il personaggio di Pepa Balmes è risultato molto importante per la telenovela iberica; per tutta la prima stagione del serial televisivo è stato uno dei personaggi femminili più incisivi dimostrando sempre la sua forza e tenacia dando del filo da torcere a chi le andava contro.

Durante il corso degli episodi della telenovela, sono comparsi molto spesso personaggi riconducibili alla levatrice sia per somiglianze fisiche che caratteriali. Una di quest’ultime è la figura di Julieta Uriarte che ha sempre dimostrato di somigliare molto caratterialmente alla bella Pepa.

In passato anche Aurora Castro, figlia della stessa levatrice, ha dimostrato il suo carattere forte e deciso ereditato proprio dalla madre e a tal proposito, pare che la sceneggiatrice della telenovela, Aurora Guerra sia intenzionata ad enfatizzare nuovamente il personaggio di Pepa portando alla luce un nuovo personaggio ne Il Segreto.

Ciò che più incuriosisce sul nuovo personaggio femminile della telenovela iberica è proprio la somiglianza fisica al quanto evidente tra Lola e Pepa; in particolare questa ragazza è un’orfana che vive sola insieme alla sorella nella fattoria ereditata dai genitori.

Stando a quanto riportato sulla rivista spagnola Cultura En Serie, Prudencio rimarrà particolarmente colpito da questo nuovo personaggio. Il giovane non potrà fare a meno di notare la bellazza di Lola finendo poi per innamorarsene perdutamente lasciando da parte l’odio che aveva covato dopo la relazione finita male con Ulieta.

Nel frattempo, Francisca Montenegro che è tornata in paese, non sarà d’accordo con questa relazione e farà in modo che i due si allontanino al più presto. Successivamente, si scoprirà che tra Lola e la Dark Lady si nasconde un misterioso legame, ma, al momento non è dato sapere di cosa si tratta.