Anticipazioni "Il Segreto" 27 novembre 2019: Elsa si sottopone all’operazione al cuore

Le anticipazioni per la puntata de Il Segreto che saranno trasmesse mercoledì 27 novembre 2019 ci vedremo come procedono le vite di Elsa e Isaac. Durante il suo periodo di permanenza nell’infermeria del carcere, la Laguna aveva scoperto di avere un grave problema di salute; la ragazza aveva, infatti, scoperto di essere affetta da una particolare patologia cardiaca. Il Guerriero non si era arreso e aveva fatto di tutto per recuperare la somma necessaria affinché Elsa potesse essere sottoposta ad un’operazione che avrebbe salvato la vita. Purtroppo Il costo dell’operazione era molto alto circa 4.000 pesetas.

Viene raccolta la somma necessaria a salvare Elsa

La notizia de problema di salute si era diffusa velocemente in tutto il quartiere. Subito era partita una raccolta fondi organizzata da Adela. In vista anche solo di una possibilità di salvezza della giovane, in molti si erano mobilitati. Il ricavato derivato a questa iniziativa era stato di ben 2.000 pesentas; una somma non indifferente, ma che non bastava coprire il costo totale dell’operazione.

Sorprendentemente Antolina, moglie di Isaac, torna a Puente Viejo e restituisce ad Isaac la somma di 1.000 pesetas corrispondente alla cifra che ella gli aveva sottratto. Al raggiungimento della somma necessaria non siamo ancora mille pesetas. Isaac si rivolge allora a Prudenzio per raggiungere la somma necessaria. Nonostante il Guerriero non abbia nessuna garanzia da porre come certezza di restituzione del prestito, il fratello di Saul decide di accordare all’uomo tale cifra.

Grazie alla generosità di tutta Puente Viejo Elsa può finalmente sottoporsi all’operazione che le salverà la vita. Elsa, con non poca apprenssione sua e del suo compagno, si sottopone all’operazione che le salverà la vita. L’intervento si conclude con un esito positivo: la Laguna è fuori pericolo di vita e può costruirsi una vita insieme all’uomo che ama.

Maria, dopo quanto le è stato confidato da Fernando, ritrova la speranza. La donna ha perso l’uso delle gambe in seguito alle ferite riportate al matrimonio dei Mesia. Durante il ricevimento nuziale Maria Elena, moglie di Fernando ha perso la vita a causa dell’esplosione di un ordigno. Maria è rimasta, purtroppo, paralizzata dalla vita in giù.

Fernando confessa alla donna che tempo addietro anche lui,s eppure per motivazioni differenti, si trovava nella medesima situazione. Grazie ad un luminare, però, il giovane aveva potuto sottoporsi ad un’operazione che gli aveva permesso di tornare nuovamente a camminare. Maria spera che lo stesso professore che ha operato Fernando possa operare anche lei. In definitiva, la donna spera di riacquistare l’uso delle gambe. Ella confessa questa sua speranza, nonché quanto dettole da Fernando, a Don Beregario.