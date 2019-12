Anticipazioni "Il Segreto" 1° dicembre 2019: Francisca ha ucciso Adela?

La puntata de Il Segreto che andrà in onda il 1° dicembre 2019 ci rivelano come procede la vita di Francisca. La donna è sotto accusa per la morte di Adela. A difenderla il marito, Raimundo; l’uomo si prende la responsabilità di garantire l’innocenza della sua consorte. Carmelo è convinto di ciò che afferma asserendo che la Montenegro è colpevole di quanto accaduto.

Adela ha perso a vita ha causa di un incidente automobilistico. La donna non aveva nessuna possibilità di salvarsi e Puente Viejo è sconvolta dall’accaduto. Carmelo sospetta che la responsabile di quanto successo sia Francisca e dello stesso parere è anche il suo migliore amico. Raimundo vuole un confronto con Severo. L’uomo crede nell’innocenza della propria consorte e non vuole che ella venga accusata senza prove valide a sostenere a sua colpevolezza.

Carmelo si scaglia contro la Montenegro

Nella puntata di domenica 1° dicembre 2019 de Il Segreto vediamo che Carmelo asserisce che la colpevole della morte di Adela sia Francisca. Dopo avere dovuto dire addio a Mencia, la donna della sua vita che è perita tra le sue braccia, Carmelo deve rassegnarsi alla solitudine.

Adela è perita in un terribile incidente automobilistico. Il sindaco di Punete Viejo vuole scoprire la verità sulla vicenda. Sia Carmelo che Severo pensano che dietro la tragica scomparsa di Adela ci sia lo zampino di qualcuno. Carmelo non esita a puntare il dito contro la Montenegro. I due prendono contatto con un meccanico al fine di fare esaminare l’auto della donna.

Il dubbio ricade sempre su Francisca, donna perfida e manipolatrice. D’altra canto, come è noto, tra il Santacruz e la Montenegro c’è un conto in sospeso: a donna ha agito per ridurlo in miseria. L’uomo si è vendicato, o meglio ha cercato d farlo, mettendo un ordigno al matrimonio dei Mesia con risultati catastrofici. Francisca non è una donna di buon cuore e figuriamoci se poteva fare passare un affronto di tale portata. Le puntate dell’amata soap opera iberica Il Segreto vengono trasmesse su Canale 5 alle ore 16:10.