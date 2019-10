Anticipazioni "Il Paradiso delle Signore": si avvicina il ritorno di Clelia e Federico

Lunedì 14 ottobre ha avuto inizio la terza stagione della soap opera “Il paradiso delle signore” che ci ha regalato delle novità importanti, concludendo la prima settimana con il matrimonio di Vittorio e Marta. Il pubblico si domanda il motivo per il quale alcuni personaggi confermati non sono ancora presenti all’interno del prodotto televisivo. Le risposte non tardano ad arrivare e c’è una spiegazione molto precisa riguardo all’argomento.

La puntata andata in onda giovedì 17 ottobre ha registrato degli ascolti rilevanti, mantenendosi sul 14%. Alcuni protagonisti della precedente stagione non sono stati riconfermati e ne sono esempi principali figure come Luca Spinelli e Andreina Mandelli. Il discorso è differente per altri due personaggi che fanno parte del cast di questa stagione, come Clelia Calligaris e Federico Cattaneo.

Il personaggio interpretato da Enrica Pintore non è presente fin dall’inizio della quarta stagione de Il paradiso delle signore. L’attrice ha iniziato le riprese della quarta stagione de Il paradiso delle signore in ritardo rispetto agli altri colleghi ed era evidente che non sarebbe stata presente nella stagione iniziale. Questo retroscena ha dato la possibilità al ragionier Cattaneo di poter giungere a un chiarimento con la moglie e lo stesso discorso vale per tutta la famiglia di Luciano (Giorgio Lupano).

L’attesa per i personaggi

I giornali hanno rivelato che la Pintore è tornata a girare le riprese e ciò conferma l’avvicinarsi del suo rientro nel grande magazzino di Milano. Il ritorno di Clelia dà la possibilità ai telespettatori di sognare la relazione tra l’ex capo commessa e il ragioniere. La Calligaris si è lasciata nella precedente stagione con Luciano con un addio che sembrava essere un arrivederci, lasciando il pubblico nel dubbio.

Le curiosità intorno ai protagonisti de Il paradiso delle signore non sono terminate, in quanto c’è un altro personaggio non ancora presente nella soap, sebbene sia stato confermato per la quarta stagione. Si tratta di Federico che ha dovuto lasciare la città di Milano per dare inizio al servizio militare ma si avvicina il suo ritorno.

Sono arrivate le dichiarazioni dell’attore Alessandro Fella che è stato protagonista di una recente intervista dove ha avuto modo di dare delle anticipazioni sul proprio personaggio. La lontananza del giovane Cattaneo ha reso più complicato il rapporto con la fidanzata Roberta che, a quanto pare, farà la conoscenza di un’altra persona e potrebbe esserci l’inizio di una crisi sentimentale.