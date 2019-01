Anticipazioni “Il Paradiso delle Signore”, puntate da lunedì 14 a venerdì 18 Gennaio 2019

Le vicende, gli amori, i desideri e le delusioni che s’incentrano intorno al primo grande magazzino per “signore” nella Milano degli anni Cinquanta. Le puntate inedite de “Il Paradiso delle Signore” ci attendono dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle ore 15,40 con una durata di ogni puntata di 50 min. Leggiamo la trama delle puntate de Il Paradiso delle Signore Daily per scoprire nel dettaglio tutto ciò che sta per succedere durante la settimana prossima. Il matrimonio di Nicoletta Cattaneo è vicino, e la signora Adelaide vuole assicurarsi che l’abito da sposa sia stato cucito al meglio, così va da Agnese per accertarsi della qualità. Al Paradiso delle Signore c’è entusiasmo.

Vittorio sta preparando una lotteria per le sue clienti. Irene sostituirà Nicoletta al lavoro, Luciano va da Riccardo e gli riferisce la notizia dell’incidente. Marta e Vittorio si recano immediatamente a casa di Riccardo dopo aver saputo dell’incidente. A casa di Riccardo i due scoprono che ha dipendenza dai farmaci e fanno pressione su di lui affinché riveli questa situazione a Nicoletta. Infatti, quando si sposeranno, sarà difficile tenerglielo nascosto. Al Paradiso delle Signore, con la lotteria organizzata da Vittorio, le Veneri si danno da fare per la vendita dei biglietti. Clelia riceve un mazzo di fiori con un biglietto che la avvisa che suo marito è a Milano.

Così Clelia entra in confusione, non sa se parlarne a suo marito. Luciano convince Clelia a parlare con l’uomo per sapere che cosa vuole. Dei problemi di dipendenza di Riccardo ne sono tutti a conoscenza, tranne Vittorio, al quale Nicoletta e Silvia decidono di non dire nulla. Salvatore non riesce più a nascondere l’amore per Elena, che è legata nel lavoro in caffetteria e lezioni private ai bambini.

Il matrimonio di Riccardo sta vacillando. Nicoletta vuole annullare il matrimonio perché non accetta le bugie del suo futuro marito. Ne parla con Marta che riesce a convincerla a non annullare il tutto. Al Paradiso delle Signore la lotteria è vinta da Agnese che però decide di non prendere il premio per timore delle conseguenze di un fatto capitato in Sicilia qualche anno prima. Ludovica ritira delle medicine a Riccardo in un momento di crisi d’astinenza, anche perché è preoccupato per il suo matrimonio. Nicoletta arriva in casa Guarnieri per affermare che nozze ci saranno.

Riccardo trascorre una notte d’amore con Ludovica proprio in vicinanza delle sue nozze. Salvatore decide di partire da Milano a causa del bacio che ha dato a Elena. Infine Vittorio dona al figlio i gemelli che portava lui il giorno delle sue nozze. Il giorno delle nozze, al suo arrivo in chiesa Nicoletta s’incontra all’istante con Ludovica.