Anticipazioni "Il Paradiso delle Signore 4": arriva l’attrice Magdalena Grochowska

La quarta stagione della soap opera “Il paradiso delle signore” si caratterizza per l’arrivo di new entry che riescono ad attirare l’attenzione dei milioni di telespettatori italiani. Un esempio è la famosa attrice Magdalena Grochowska che si mette a confronto con un ruolo inedito e vestirà i panni di Flavia.

Allo stesso tempo ha destato il dispiacere del pubblico la notizia dell’assenza del personaggio di Tina, interpretato dalla giovane Neva Leoni. Questo retroscena porta a liberare un posto da Venere, come dimostra larrivo di Flavia ma non si hanno certezze in merito a questo personaggio.

I numerosi ruoli interpretati in televisione

Nel frattempo entrerà a far parte del grande magazzino un’altra Venere corrispondente al nome di Marina Fiore. Diminuiscono le possibilità che Flavia possa lavorare come commessa al Paradiso delle signore, in quanto tutte le altre protagoniste della precedente stagione hanno ottenuto la conferma. Si attendono delle notizie ufficiali al riguardo, ma intanto si possono ricordare i tanti ruoli interpretati da Magdalena Grochowska.

Nella giornata del 26 agosto l’attrice polacca ha postato su Instagram una foto che sottolinea la sua presenza nel cast de Il paradiso delle signore 4. L’interprete è un volto noto al pubblico italiano in quanto dal 2016 è uno dei personaggi fissi della longeva soap opera di Rai tre, “Un posto al sole”, dove veste il ruolo di Nadia Makarenko, attuale compagna di Renato Poggi.

In precedenza l’attrice è stata impegnata in altri lavori come “Una donna per amico 3”, senza dimenticare la fortunata serie tv intitolata “Ris-Delitti Imperfetti”. Non si può dimenticare la presenza di Magdalena Grochowska nella soap opera “Centrovetrine” e in serie televisive di grande successo, come “Don Matteo” e La strada di casa”. Infine può essere ricordata per il ruolo di Emma nella fiction campione di ascolti, dal titolo “Un passo dal cielo”.