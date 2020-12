Anticipazioni GF VIP 2020, Alfonso Signorini chiede la squalifica immediata di Filippo Nardi

Alfonso Signorini, noto conduttore del Grande Fratello vip 2020, come noto è molto sensibile al tema della violenza sulle donne ed a tutte le discriminazioni. Durante questa edizione del reality ha dovuto affrontare più volte il tema delle discriminazioni e della violenza che hanno portato spesso ad eliminazioni o punizioni.

Un paio di puntate fa ha fatto ingresso all’interno nella casa Filippo Nardi, che aveva già partecipato al reality ed aveva abbandonato il gioco in seguito ad un suo scatto di ira di cui si era vergognato e per cui aveva deciso di uscire dal gioco. Quest’anno Filippo Nardi ha deciso di rientrare nella casa del Grande Fratello per avere il suo riscatto e mostrarsi al pubblico una persona diversa da quella di tanti anni fa.

Stando a quello che riporta “Blogo” Alfonso Signorini ha richiesto la squalifica immediata di Filippo Nardi senza neanche attendere la puntata di questa sera ma la sua richiesta non è stata accettata dalla produzione che oggi pomeriggio si è riunita per decidere il provvedimento disciplinare da adottare nei confronti del concorrente e soprattutto con quali tempistiche.

Filippo Nardi in questi giorni continua a vomitare frasi davvero volgari nei confronti di Maria Teresa Ruta, Guenda goria e di tutte le donne in genere. Sembra che questo atteggiamento abbia indignato Alfonso Signorini che non intende supportare e sopportare ancora questi atteggiamenti.

Come già noto in questi giorni Filippo Nardi, parlando con i ragazzi durante l’orario notturno, aveva dichiarato ”Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta?”, mentre la donna dormiva a bocca aperta. Questa pratica è una pratica sessuale che veniva praticata come sottomissione ai nuovi arrivi nelle caserme militare dai propri compagni di camerata. Inoltre Nardi si è rivolto alle donne della casa dicendo “se volete essere inseminate ci penso io”e lo ha fatto toccando il lato B delle donne.

Secondo quanto si apprende da fonti vicine a Mediaset, sembra che l’azienda sia in una situazione di grande imbarazzo per le parole pronunciate dall’uomo e che la decisione su quanto accaduto verrà presa dal comitato editoriale che, dopo le rimostranze di Alfonso Signorini in cui chiedeva un’immediata squalifica di Nardi, valuterà la linea da seguire.

Sembra ormai certa la squalifica di Filippo Nardi poichè continua ad utilizzare un linguaggio volgare all’interno della casa e nei confronti della Ruta ed inoltre alcuni dei concorrenti all’interno della casa sembrano non fermare il linguaggio dell’uomo ma invece si mettono a ridere delle sue uscite infelici. L’unico che è intervenuto per cercare di fermare Nardi è stato Tommaso, quando ha parlato della pratica di Tea bag.